Tucumanazo

Sarmiento venció a Atlético Tucumán, en el Estadio José Fierro, por la cuarta jornada del Torneo Clausura. El Verde alcanzó los seis puntos en la Zona B (séptimo hasta el momento) y le sacó 16 a los dos últimos de la tabla anual (Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto). Junior Marabel (penal) y Julián Mavilla habían puesto el dos a cero y Luciano Vallejo descontó para el local.

Con cinco mediocampistas, Atlético logró supremacía en ese sector del campo y a partir de ahí comenzó a dominar la pelota y eligió el costado izquierdo del ataque para profundizar con Laméndola; mientras que al Verde no solo le costó descifrar cómo neutralizar ese siestema, además, la decisión de lanzar una y otra vez dejó fuera de acción a Zabala y Martínez.

Recién pasados los 25 minutos el conjutno de Sava pudo sostener un par de ataques en campo contrario y a los 31 Marabel dispuso de un cabezazo solo y a la altura del penal pero la definición picó y salió por arriba del travesaño. En la siguiente tuvo que aparecer Ayala para evitar el gol tras el remate de Tesuri, que llegó solo al área por la derecha.

En los últimos 15 la foto del partido fue otra porque los juninenses pudieron hacer participar a Zabala-Martínez, Mavilla fue más una preocupación para el rival que una ayuda para Suárez y como consecuencia dispuso de otros dos cabezazos dentro del área que sin embargo no llevaron peligro para Ingolotti.

El arranque del segundo fue similar al del primero porque Sarmiento volvió a quedar encerrado en la zona baja, soportando o los avances de los tucumanos, aunque sin sufrir situaciones.

Para cambiar esa realidad Sava realizó una triple variante (Arturia, Ulíses Giménez y Churín por Insaurralde, Contrera y Herrera), Salle pasó al mediocampo y ya en la primera estuvo a punto de abrir el marcador tras un centro de Suárez que se desvió y Mavilla no alcanzó a conectar debajo del arco.

Pero lo que no pudo Mavilla lo logró Marabel a los 24, de penal, luego de que Rey Hilfer cobrara una mano dentro del área de Laméndola.

Era el momento del Verde que dos minutos más tarde aprovechó una contra para poner el dos a cero. Marabel despejó en el área propia, la pelota le quedó a Salle, el mediocampista habilitó a Mavilla, que aprovechó el mal cierre de Tesuri para enfrentar a Ingolotti y definir de zurda, junto al palo izquierdo.

Falcioni movió el banco para buscar el descuento pero no tenía claridad hasta que a los 36, en una jugada área, Vallejo entró por el centro para cabecear y marcar el gol ante la respuesta que no alcanzó de Ayala porque había atajado la pelota pero terminó cayendo adentro del arco.

El cierre fue con sufrimiento porque después del descuento el local continuó yendo y en la última Ayala le sacó un cabezazo a Ferreira que tras el desvío pegó en el travesaño y en el rebote no pudo definir Ruiz Rodríguez.

Así se fue la segunda victoria en el certamen para Sarmiento que además lleva ocho goles en cuatro partidos, una marca histórica en Primera para el club.

Síntesis:

Atlético Tucumán 1: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Julián Fernández, Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; y Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Julio Falcioni.

Cambios: 72′ Manuel Brondo por Nicola. 81′ Leonel Di Plácido, Alexis Canelo y Rodrigo Granillo por Villa, Laméndola y Tesuri. 90′ Ramiro Paunero por Galván.

Amonestados:

Goles: 81′ Vallejo.

Sarmiento 2: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Julián Mavilla; Junior Marabel y Jonathan Herrera. DT: Facundo Sava.

Cambios: 61′ Diego Churín, Gastón Arturia y Ulises Giménez por Herrera, Insaurralde y Contrera. 80′ Gastón González por Mavilla. 89′ Gabriel Díaz por Marabel.

Amonestados: 38′ Martínez.85′ Salle.

Goles: 69′ Marabel (P). 71′ Mavilla.

Nota: Federico Galván.