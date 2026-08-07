Guerrera inauguró la esperada obra en la escuela de Germania: "Se construye con ladrillos, se sostiene con personas"

El vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Alexis Guerrera, cortó cinta en la Escuela Primaria N° 11 de Germania, tras la finalización de una serie de intensos trabajos de reparación y mantenimiento del edificio, obra que era muy esperada por la comunidad. “Las escuelas se construyen con ladrillos pero se sostienen con personas”, dijo en el marco del acto, donde estuvo acompañado por el intendente, Fernando Rodríguez.

“Las docentes que caminan sus pasillos, que enseñan en las aulas acá y en todos los rincones de la Argentina, hacen patria; construyen la verdadera libertad”, celebró el referente del Frente Renovador y exintendente de General Pinto. “Abrazamos la educación porque elegimos defender el futuro”, expuso.

Germania: los detalles de la obra en la Escuela 11

La obra en la escuela "Juan Bautista Alberdi", que es de jornada completa, contempló la refacción total de cada baño, que demandó levantar el piso existente y acondicionar las instalaciones de cloacas y agua, hacer contrapiso y colocar un piso calcáreo nuevo, al tiempo que se retiraron las divisiones existentes hechas en material que estaban muy deterioradas y se plantearon nuevas en aluminio para poder generar más boxes y que sea más higiénico en cuanto a limpieza y mantenimiento.

Allí también se colocaron revestimientos en su totalidad; se bajó la altura de cielorraso, se cambió el piletón existente por mesada de granito con bachas de aluminio, ayudando a la higiene personal de cada niño después del almuerzo, en tanto que se reemplazaron las carpinterías de madera por aluminio con vidrios laminados para mayor seguridad.

Según describieron las autoridades, con estos trabajos se buscó mejorar la estadía de los niños y docentes, no solo con la refacción de los sanitarios, sino también acompañando la carga horaria y el servicio de comedor que se brinda en la institución.

Por otro lado, debido al avanzado estado de deterioro que presentaban los revoques en las paredes, se procedió a realizar revoques en la totalidad de las superficies afectadas. Los trabajos se realizaron con el objetivo de recuperar las condiciones adecuadas de seguridad, higiene, terminación edilicia, ya que los revestimientos presentaban desprendimientos, fisuras, humedad y pérdida de adherencia para la pintura, imposibilitando su conservación.

A la vez se llevaron a cabo trabajos de pintura correspondientes a todo el edificio, en el interior y en el frente, logrando una correcta terminación estética y asegurando una mayor durabilidad de las superficies intervenidas.

En otro plano, se refaccionó el antiguo laboratorio que estaba en desuso para transformarlo en un espacio que será destinado a la preparación de desayunos y meriendas.

En la institución también se reacondicionó casi en su totalidad la instalación de agua, se hicieron nuevos los pisos de los patios de cada baño, con sus respectivos desagües, y se hicieron los desagües pluviales nuevos y bien conectados, como así también la puesta en marcha de un cambio en las bajadas de canaletas que estaban deterioradas y antiguas; y se repararon los portones de los patios.