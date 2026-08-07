Junín tiene la tasa de alumbrado más alta de la región: Petrecca la subió al 25% y Fiorini la mantiene

La Tasa de Alumbrado Público volvió a quedar en el centro de la discusión política en Junín luego de que el Concejo Deliberante aprobara un pedido de informes para conocer en detalle cómo se aplica el recargo del 25% que el Municipio percibe a través de la factura de energía eléctrica.

El debate tiene un dato central: Junín cuenta actualmente con una de las tasas de Alumbrado Público más elevadas de la región, según relevamientos difundidos sobre los porcentajes que aplican distintos municipios. El cuestionamiento apunta al impacto que tiene este cargo sobre las boletas que reciben los vecinos, especialmente en un contexto de fuertes incrementos tarifarios.

La historia de esta tasa también tiene un recorrido político definido. En 2022, durante el gobierno de Pablo Petrecca, la alícuota antes era del 18% fue elevada al 25%, porcentaje que continúa vigente hasta la actualidad.

Desde entonces, la administración de Juan Fiorini decidió mantener la tasa, pese a los reclamos de vecinos y a los cuestionamientos planteados desde la oposición, que sostiene que el esquema debe ser revisado por el cambio en las condiciones del servicio y por el impacto económico que genera.

El reclamo: revisar el porcentaje y conocer los costos reales

El concejal Fernando Burgos explicó que el planteo no busca eliminar la Tasa de Alumbrado Público, sino discutir si el 25% que hoy pagan los usuarios continúa siendo razonable.

“En la gestión de Mario Meoni la tasa era del 18%, con un sistema de alumbrado mucho menos eficiente que el actual. En la gestión de Pablo Petrecca la subió al 25%. Hoy gran parte del alumbrado fue reemplazado por tecnología LED, que reduce el consumo y los costos de mantenimiento. Por eso creemos que corresponde revisar la alícuota y aliviar el bolsillo de los vecinos”, sostuvo.

Desde la oposición remarcan que la modernización del sistema de iluminación debería tener un correlato para los contribuyentes. Si el reemplazo de luminarias tradicionales por tecnología LED permitió reducir consumo energético y gastos de mantenimiento, sostienen que ese beneficio debería reflejarse en una menor carga para los usuarios.

Por ese motivo, presentaron un pedido de informes para que el Ejecutivo municipal explique cuánto recauda por esta tasa, cuánto cuesta realmente el servicio y cuál fue el ahorro generado por la incorporación de luminarias LED.

Una tasa que crece junto con la boleta de luz

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el aumento de las tarifas eléctricas.

Aunque el porcentaje de la tasa se mantenga en el 25%, el monto final que pagan los vecinos aumenta cuando sube el valor de la energía, ya que el recargo se calcula sobre una factura más elevada.

De esta manera, una alícuota que fue fijada en otro escenario tarifario hoy tiene un impacto mayor sobre los usuarios residenciales.

Desde la oposición señalan que el problema no es solamente el porcentaje, sino el efecto acumulado que genera sobre una boleta que ya viene con fuertes incrementos por el costo del servicio eléctrico.

Una discusión que se suma al costo de vivir en Junín

La polémica por Alumbrado Público se incorpora a una discusión más amplia sobre los costos que afrontan los vecinos de Junín.

Desde distintos sectores vienen señalando que la ciudad aparece con valores elevados frente a otras localidades. En ese sentido, se trazan comparaciones con otros consumos, como sucede con los combustibles, donde los usuarios suelen advertir diferencias de precios respecto de otras ciudades.

Ahora, la mirada se concentra en la carga municipal que se incorpora a la factura eléctrica y que, según cuestionan desde la oposición, ubica a Junín entre las ciudades con mayor presión en este concepto.

Pedido de transparencia sobre la recaudación

Otro de los puntos del reclamo es conocer cuánto dinero ingresa al Municipio por la Tasa de Alumbrado Público y cuál es el destino de esos fondos.

Durante el tratamiento de la Rendición de Cuentas 2024 se mencionó que la tasa habría generado alrededor de $1.300 millones, un dato que reforzó el pedido para contar con información oficial sobre la recaudación y los costos reales del servicio.

El planteo opositor apunta a que la discusión se dé con datos concretos: cuánto cuesta mantener el alumbrado, cuánto se ahorra con la tecnología LED y si corresponde sostener una tasa del 25% cuando el sistema actual es más eficiente que años atrás.

La discusión vuelve a poner bajo la lupa una tasa que tuvo un aumento durante la gestión de Petrecca y que hoy continúa vigente bajo el gobierno de Fiorini.

Mientras las tarifas eléctricas siguen aumentando y los vecinos enfrentan mayores costos mensuales, el debate se centra en si una de las tasas municipales más altas de la región debe mantenerse sin modificaciones o si llegó el momento de revisar su impacto.