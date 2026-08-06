Una camioneta chocó contra un caballo suelto en la Ruta 188 y una mujer resultó herida

Una camioneta protagonizó un accidente en la Ruta Nacional 188 luego de impactar contra un caballo que se encontraba suelto sobre la calzada, en un hecho ocurrido durante la jornada del martes a la altura del kilómetro 26, en cercanías de la localidad de Erézcano.

El vehículo involucrado fue una Fiat Strada, conducida por una mujer de 53 años domiciliada en Conesa, quien como consecuencia del choque sufrió lesiones de carácter leve. En tanto, el acompañante, un hombre de 28 años también oriundo de esa localidad, no presentó heridas.

Según se informó, el equino —un macho mestizo— falleció en el lugar producto del fuerte impacto y quedó sobre la banquina.

En el lugar intervino personal del Destacamento Vial San Nicolás, a cargo de la subinspectora Bárbara Martín, que realizó las actuaciones correspondientes y trabajó para normalizar la circulación vehicular.

La causa quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 del Departamento Judicial San Nicolás.

Fuente diarioelnorte