Un auto se incendió por completo en la Ruta 65 y el fuego afectó pastizales de un campo

Un voraz incendio se desató minutos antes de las 14 en la Ruta Provincial 65, a la altura del kilómetro 65, en la zona rural perteneciente a la localidad de Agustina, partido de Junín.

Una dotación del Cuartel de Bomberos de Junín acudió de urgencia al lugar tras ser alertada sobre el siniestro. Al arribar, los servidores públicos constataron que un automóvil Chevrolet Corsa II se encontraba completamente tomado por el fuego sobre la banquina. Además, las llamas se habían propagado rápidamente hacia los pastizales linderos a la traza provincial.

Tareas de extinción y daños

Los bomberos desplegaron maniobras para contener el avance del fuego sobre la vegetación mediante la utilización de una línea devanadera y látigos forestales. A pesar del rápido accionar, el foco ígneo afectó una superficie aproximada de 60 metros de largo por 40 metros de ancho, provocando también daños en el alambrado perimetral de un establecimiento rural de la zona.

Por su parte, el vehículo involucrado sufrió pérdidas y destrucción total.

Traslado del conductor

El automóvil era guiado por un hombre de 36 años, con domicilio en la localidad de Fortín Tiburcio. Antes de la llegada de las fuerzas de seguridad y la dotación de rescate, el conductor fue trasladado por un particular al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) "Dr. Abraham Piñeyro" de Junín. Hasta el momento no se ha informado oficialmente la gravedad de las lesiones que presentaba.

En el operativo de asistencia y prevención del tránsito colaboró personal del Destacamento Policial de Agustina, efectivos de la Policía de Seguridad Vial de Junín y agentes de la Comisaría Segunda. Una vez sofocado el incendio y completadas las tareas de enfriamiento, la unidad de bomberos retornó a la base.