Crece el endeudamiento en Junín: Es el más alto de la región y los jóvenes los más endeudados

Un mapa interactivo elaborado con información de la Central de Deudores del Banco Central permite, por primera vez, conocer con precisión cómo golpea el sobreendeudamiento a cada rincón del país, incluido Junín.

La herramienta, desarrollada por el Centro de Estudios para la Ciudad junto a la Friedrich Ebert Stiftung, actualiza sus datos mes a mes y ya está disponible con información correspondiente a junio de 2026.

Los números reflejan una realidad alarmante para Junín, donde pese a los anuncios rimbombantes, la crisis económica está golepando de lleno el bolsillo de los vecinos.

Junín, la mora más alta de la región

Según los datos que arroja la plataforma para el distrito, en Trenque Lauquen la tasa de mora se ubica en 13,96%, casi 6 puntos porcentuales por debajo del promedio de la provincia de Buenos Aires.

Este porcentaje es el más alto de la región, si se lo compara con Chacabuco (12,61%), General Viamonte (11,08%), General Arenales (9,7%), Leandro N. Alem (5,5%) y Lincoln (9,48%).

Según se desprende del informe, el total de la deuda es de $242.363,71 millones, siendo un total de 47.169 los deudores únicos totales. Y en lo que se refiere a la mora, el monto es de $33.826,47 millones, siendo un total de 9.574 juninenses los que están en mora.

Pero el dato más complejo es el que se refiere a los jóvenes menores a 25 años. En ese segmento, la tasa de mora es del 39,07%, siendo el monto total adeudado de $1.225, 42 millones. El total de los deudores es de 2.725, siendo 974 los que están en mora.

Detalles

El informe atribuye el incremento del endeudamiento a varios factores. Entre ellos menciona el crecimiento del uso de billeteras virtuales y aplicaciones de préstamos, las dificultades para acceder a créditos bancarios por la falta de empleo registrado, las elevadas tasas de interés que aplican muchas entidades no bancarias y la facilidad para obtener financiamiento de manera inmediata desde un teléfono celular.

Según el análisis, los jóvenes integran uno de los grupos más afectados, especialmente aquellos que no logran acceder a un empleo estable, carecen de ingresos fijos o recurrieron a créditos digitales para afrontar gastos cotidianos.

El trabajo advierte que las entidades no bancarias y las billeteras virtuales pueden aplicar tasas de interés significativamente más altas debido a un marco regulatorio menos estricto. En ese sentido, plantea la necesidad de avanzar en una mayor regulación estatal para fortalecer la protección de los consumidores y brindar herramientas que permitan un acceso más seguro al crédito.