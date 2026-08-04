Sava explicó los cambios que llevaron a la primera victoria de Sarmiento: "Lo hablamos en la semana y funcionó"

Sarmiento consiguió este fin de semana su primera victoria en el Torneo Clausura al imponerse por 2-1 ante Independiente Rivadavia de Mendoza. Tras el encuentro, el entrenador Facundo Sava explicó las modificaciones que realizó en el equipo para corregir aspectos del funcionamiento colectivo y destacó la respuesta de sus dirigidos.

El DT señaló que el cuerpo técnico detectó que el equipo generaba situaciones de juego, pero quedaba expuesto defensivamente cuando perdía la pelota.

"Habíamos visto que teníamos muy buen juego, pero nos costaba terminar bien las jugadas. Perdíamos la pelota y quedábamos abiertos. Eso nos hacía correr para atrás y desgastarnos mucho. Así que intentamos cambiar. Lo hablamos con ellos en la semana y funcionó", explicó Sava.

Además, aseguró que las modificaciones le dieron mayor tranquilidad al plantel durante la preparación del partido.

"Ya a ellos los sentíamos mucho más tranquilos en los entrenamientos", agregó el entrenador, conforme con la respuesta que mostró el equipo para quedarse con los tres puntos.

Sava también hizo referencia a la competencia interna y remarcó la importancia de que todos los futbolistas estén listos para responder cuando les toca ingresar.

"Siempre me gusta que todos los jugadores estén preparados, porque en cualquier momento pueden salir a la cancha a jugar", sostuvo.

En ese sentido, reconoció que muchas veces debe tomar decisiones difíciles al momento de conformar el equipo y la lista de convocados.

"Intento que jueguen todos. Muchas veces siento que con muchos soy injusto, porque también están para jugar y hasta pueden quedar afuera del banco, o estar y no entrar. Pero tienen que estar listos, porque cuando les toque pueden definir un partido, como pasa todo el tiempo en el fútbol", concluyó.

Con la victoria en Mendoza, Sarmiento sumó su primer triunfo en el Clausura y buscará aprovechar el envión anímico para consolidar la mejora futbolística en las próximas fechas.