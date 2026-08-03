Junín lanzó "Jugo", un canal de streaming municipal, y crecen las preguntas por los millonarios gastos en comunicación

El Municipio de Junín presentó oficialmente "Jugó", un nuevo canal de streaming que funcionará como plataforma para difundir las acciones de gobierno y distintos acontecimientos de la ciudad. El lanzamiento se realizó en el marco de una nueva edición de la Feria del Libro y contó con la participación del intendente interino, Juan Fiorini, y del intendente con pedido de licencia, Pablo Petrecca.

Durante la presentación, Fiorini celebró la incorporación de la nueva herramienta de comunicación y destacó el trabajo del amplio equipo de prensa municipal que impulsó el proyecto.

"Para mí es un orgullo tener este canal para poder contar las cosas que se hacen en Junín", expresó el jefe comunal interino.

Sin embargo, durante el lanzamiento no se brindaron precisiones sobre el costo que representó la puesta en marcha del canal, ni sobre el presupuesto destinado a su funcionamiento.

La iniciativa se suma a la política de comunicación que el Municipio viene desarrollando en los últimos años, con importantes partidas destinadas a publicidad oficial en medios locales, regionales y provinciales, además de campañas de promoción turística que incluyen la contratación de creadores de contenido e influencers para difundir distintos atractivos de la ciudad (hatsa ahora con nulos resultados).

Hasta el momento, la administración municipal no dio a conocer el detalle de la inversión realizada para la creación de "Jugo", un dato que cobra relevancia en el marco del debate sobre el destino de los recursos públicos destinados a la comunicación institucional.