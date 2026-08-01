Preocupa el consumo de cocaína en Junín: desbaratan un kiosco de drogas en barrio Almirante Brown

El consumo y la comercialización de cocaína continúan siendo una de las principales preocupaciones en materia de seguridad en Junín. En las últimas horas, una investigación encabezada por la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas permitió desbaratar un presunto punto de venta de estupefacientes que funcionaba en el barrio Almirante Brown.

La pesquisa se extendió durante aproximadamente tres meses y se inició a partir de denuncias anónimas recibidas tanto por la dependencia policial como por la Secretaría de Seguridad del Municipio de Junín. Según los investigadores, un hombre y una mujer, que serían pareja, comercializaban estupefacientes bajo la modalidad de narcomenudeo desde una vivienda ubicada sobre calle Almirante Brown, entre Peira y Bozzetti.

La causa estuvo a cargo de la Unidad Funcional Especializada en Estupefacientes, con intervención del fiscal Esteban Lopardo, la UFI N° 4, el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial Junín y personal especializado de la Delegación de Drogas Ilícitas.

Durante la investigación se realizaron tareas de vigilancia encubierta, seguimientos, registros fotográficos y filmaciones que permitieron reunir pruebas sobre la actividad que se desarrollaba en el inmueble. De acuerdo con la pesquisa, los efectivos constataron un incesante movimiento de personas que concurrían al lugar para adquirir drogas, incluso provenientes de otros barrios de la ciudad.

Según indicaron fuentes de la investigación, esa situación generaba frecuentes inconvenientes para los vecinos. Los compradores, presuntamente bajo los efectos de estupefacientes, protagonizaban desórdenes en la vía pública y, en algunas ocasiones, episodios de violencia que motivaban reiteradas intervenciones policiales.

Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó el allanamiento del domicilio, donde los efectivos secuestraron una importante cantidad de envoltorios de clorhidrato de cocaína preparados para la venta al menudeo, dinero en efectivo, recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento de la droga, cartuchos calibre 12 y otros elementos considerados de interés para la investigación.

Como resultado del procedimiento fue aprehendido un hombre de 30 años, acusado de infringir el artículo 5°, inciso C, de la Ley 23.737. Tras prestar declaración indagatoria, quedó detenido por disposición judicial.

En tanto, una mujer de 27 años, quien sería pareja del detenido, fue imputada en la misma causa por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes y quedó supeditada al proceso judicial.

El procedimiento vuelve a poner en evidencia una problemática que preocupa tanto a las autoridades como a los vecinos de distintos barrios de Junín: la expansión del narcomenudeo y el consumo de cocaína, un fenómeno que genera consecuencias no solo en materia de salud pública, sino también en la convivencia y la seguridad cotidiana de la comunidad.