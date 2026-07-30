En el marco de la Feria del Libro de Junín 2026: Hablarán sobre «La Muralla de Adriano Criolla: Junín en el universo de Borges»

En las puertas del Bicentenario de la ciudad y bajo el lema impulsado por la feria «Junín vuelve a Borges», este viernes 31 de julio a las 16:30 hs se llevará a cabo la charla «La Muralla de Adriano Criolla: Junín en el universo de Borges», a cargo del periodista y divulgador histórico Roberto Torres, director del sitio web juninhistoria.com e integrante del equipo de trabajo e investigación del Museo y Archivo Histórico Municipal de Junín bajo la órbita de la Dirección de Cultura del Gobierno de Junín. La cita tendrá lugar en el Aula Asterión del SUM "Mario Meoni" de la UNNOBA (Newbery e Italia), con entrada libre y gratuita.

La propuesta invita a recorrer un camino que entrelaza la historia nacional con la memoria íntima juninense. Lejos de ser una mera parada protocolar en sus agendas de conferencias, Junín representó para Jorge Luis Borges una verdadera «Muralla de Adriano» —el límite de la llanura civilizada antes del desierto— y un espacio sagrado signado por la herencia de su propia sangre.

De la espada a la palabra: Los lazos de sangre con Junín

La conferencia desandará los vínculos históricos que unen a la familia del escritor con la ciudad:

El origen del nombre «Junín»: Su bisabuelo materno, el coronel Manuel Isidoro Suárez, lideró la caballería en la gloriosa Batalla de Junín (1824) y, tras vencer en la acción de Las Palmitas en 1829, motivó el decreto que renombró al antiguo Fuerte Federación como Junín.

La comandancia de la frontera: Su abuelo paterno, el coronel Francisco Borges, fue jefe de la frontera con asiento en el Fuerte Junín entre 1870 y 1874, período en el cual fue engendrado el padre del escritor.

La tragedia de La Verde: Se abordará la épica muerte del coronel Borges en 1874, entrelazando las cartas de Sarmiento, los relatos orales de su abuela inglesa Fanny Haslam y los recientes hallazgos de la arqueología forense sobre el campo de batalla.

Las visitas del mito y la investigación de María Kodama

Asimismo, la exposición repasará el impacto de las tres históricas visitas de Borges a la ciudad en 1966, 1970 y 1975, rememorando momentos singulares como su emotivo paso por el estadio del Club Los Indios o su estrecho vínculo con las instituciones educativas locales. Se recordará también el paso de María Kodama por Junín en 1995, cuando recorrió los archivos del diario La Verdad e instituciones locales para documentar la huella del universal escritor en la comunidad.

«A puertas del Bicentenario, los hechos que vamos a presentar forman parte de la historia grande de este camino de 200 años que protagonizamos todos. Es un encuentro con la historia, con nuestras raíces y con un Borges que se sintió, en el fondo, un juninense por adopción», destacó Roberto Torres.

DATOS DEL EVENTO:

📍 Evento: XXII Feria del Libro de Junín 2026

🏛️ Disertación: «La Muralla de Adriano Criolla: Junín en el universo de Borges»

🎙️ Disertante: Roberto Torres

📅 Fecha: Viernes 31 de julio de 2026

⏰ Hora: 16:30 hs

📌 Lugar: Aula Asterión – SUM "Mario Meoni" UNNOBA (Newbery e Italia, Junín)

🎟️ Entrada: Libre y gratuita

🤝 Organizan y Acompañan: Gobierno de Junín, UNNOBA,