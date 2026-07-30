Feriado en Junín: qué pasará con los bancos este viernes 31 de julio

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso asueto administrativo para este viernes 31 de julio en las dependencias públicas provinciales con sede en Junín, en el marco del feriado patronal por el día de San Ignacio.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 317/2026, firmada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y alcanza a distintas reparticiones provinciales que prestan servicios en la ciudad.

De esta manera, durante la jornada permanecerán cerradas oficinas como el Registro Provincial de las Personas, delegaciones de IOMA y otros organismos de la administración bonaerense.

El asueto se suma al ya previsto para las dependencias municipales, ya que cada 31 de julio Junín conmemora a San Ignacio, patrono de la ciudad, motivo por el cual no habrá atención en las oficinas comunales.

No obstante, desde la Asociación Bancaria confirmaron que los bancos atenderán normalmente, ya que el asueto dispuesto por la Provincia no alcanza a las entidades financieras.

La resolución también contempla un día no laborable para la localidad de Los Indios, partido de Rojas, con motivo de un nuevo aniversario de su fundación.