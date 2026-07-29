Rutas 7 y 188: concesionan los corredores que atraviesan Junín y anticipan nuevos peajes para financiar el mantenimiento

El Gobierno nacional oficializó la adjudicación de los corredores que incluyen las rutas nacionales 7 y 188, dos vías fundamentales para la conectividad de Junín y la región. La medida forma parte del proceso de privatización de Corredores Viales y establece que la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Creditech S.A. y Plantel S.A. administrará ambos corredores durante los próximos 20 años.

La decisión fue publicada mediante la Resolución 1149/2026 del Ministerio de Economía y representa un cambio de esquema: las empresas privadas asumirán la explotación, administración, conservación y mantenimiento de los corredores, además de ejecutar las obras comprometidas en los contratos.

Para Junín, la definición tiene especial relevancia porque tanto la Ruta Nacional 7, principal vínculo con la Ciudad de Buenos Aires y el oeste del país, como la Ruta Nacional 188, utilizada por miles de vehículos particulares, transportistas y la producción agropecuaria, presentan desde hace años reclamos por el estado de la infraestructura y la necesidad de mejoras en materia de seguridad vial.

Mantenimiento e inversiones

Uno de los aspectos centrales del nuevo sistema será la obligación de las concesionarias de mantener en condiciones las rutas durante toda la vigencia del contrato.

El objetivo oficial es que los operadores privados se hagan cargo de la conservación permanente, la reparación del pavimento, la señalización, el corte de pastizales, la iluminación donde corresponda y las intervenciones que permitan mejorar la transitabilidad y reducir los riesgos para quienes circulan diariamente por ambos corredores.

Además del mantenimiento rutinario, los contratos contemplan la ejecución de obras de infraestructura, aunque todavía no se difundió el detalle de las intervenciones previstas para los tramos que atraviesan Junín y el noroeste bonaerense.

Llegan nuevos peajes

El nuevo esquema también prevé la implementación de peajes como mecanismo para financiar las tareas de mantenimiento e inversión.

En el caso del Tramo Mediterráneo, que incluye sectores de la Ruta 7, la oferta ganadora estableció una tarifa base de $1.989,67 (sin IVA), mientras que para el Tramo Portuario Sur, donde se encuentra la Ruta 188, la tarifa base ofertada fue de $1.256,03 (sin IVA).

Sin embargo, esos valores no representan aún el precio definitivo que pagarán los usuarios. El cuadro tarifario final, la ubicación de las estaciones de peaje, las modalidades de cobro y la fecha de puesta en funcionamiento serán definidos en una etapa posterior.

Entre las alternativas que analiza el Gobierno aparece la incorporación de sistemas de Free Flow, con pórticos electrónicos y cobro automático sin barreras, un modelo que ya funciona en otros corredores del país.