El HIGA Junín renovó las jefaturas de residencia para un nuevo ciclo de formación

Tras el concurso correspondiente, el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) "Dr. Abraham Félix Piñeyro" definió quiénes serán los nuevos jefes y jefas de residencia de las distintas especialidades. La designación corresponde a un cargo de renovación anual que recae en residentes avanzados y constituye una instancia clave dentro del proceso de formación profesional en el sistema público de salud.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el área de Comunicación del hospital, las nuevas jefaturas quedaron conformadas por María Lucía Briccola (Obstetricia), Grisel De Prez Martín (Psicología Clínica), Camila Quevedo (Nutrición en Salud Pública y Comunitaria), María Eugenia Quintana (Ortopedia y Traumatología), Florencia Strack (Bioquímica Clínica), Gennaro Bautista Vaninetti (Cirugía General), Cristian Alexis Vidov (Anestesiología), Laura Zerpa (Trabajo Social) y Silvina Guerrini (Psiquiatría).

El director ejecutivo del HIGA, Fernando Crocco, destacó la importancia de esta renovación anual dentro del esquema de formación de especialistas. "Cada ciclo de jefaturas es una nueva oportunidad para que los propios residentes asuman responsabilidades de conducción y transmitan lo aprendido a los compañeros que vienen atrás. Es la lógica misma de la residencia: formarse formando a otros", expresó.

Asimismo, Crocco subrayó el respaldo que brinda la Provincia de Buenos Aires al sistema de residencias a través del ERES Bonaerense, el examen unificado implementado para garantizar la continuidad del ingreso a las residencias luego de la discontinuación del sistema nacional. También remarcó que el Plan Quinquenal de Salud impulsado por el Gobierno bonaerense contempla incentivos salariales para especialidades consideradas estratégicas.

"El acompañamiento del Ministerio de Salud provincial es clave para que estas residencias sigan siendo atractivas y para que el HIGA continúe siendo un hospital escuela de referencia regional", sostuvo el director.

Desde el establecimiento sanitario también resaltaron que el HIGA Junín, como hospital de referencia de la Región Sanitaria III, forma cada año a decenas de residentes en diversas especialidades, fortaleciendo su papel como centro de alta complejidad para pacientes de Junín y de una amplia zona del noroeste bonaerense.