Inseguridad en Junín: cayó un exconvicto tras un robo y recuperaron todos los elementos sustraídos

La inseguridad volvió a quedar en el centro de la escena en Junín con una serie de procedimientos policiales desarrollados en las últimas horas que culminaron con la detención de un exconvicto acusado de cometer un robo en una vivienda, el esclarecimiento total del hecho y la recuperación de todos los bienes sustraídos. A ello se sumaron otros tres episodios que derivaron en nuevas aprehensiones por ataques a efectivos policiales y el cumplimiento de un pedido de captura.

El hecho de mayor relevancia se registró en una vivienda ubicada sobre calle Padre Ghio al 1100. Al regresar a su domicilio, el propietario descubrió que delincuentes habían forzado la puerta de ingreso y se habían llevado una notebook Lenovo de 16 pulgadas, un teléfono celular Motorola G8 Plus, prendas de vestir, elementos de pádel y distintos efectos personales.

Tras la denuncia, efectivos de la Comisaría Segunda y del Comando de Patrullas, junto al Gabinete Técnico Operativo (GTO), iniciaron una rápida investigación mediante el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas. El trabajo permitió identificar al sospechoso, quien fue localizado en las inmediaciones de Comandante Seguí y Chile.

Al advertir la presencia policial, el hombre intentó escapar corriendo, aunque fue reducido a pocos metros del lugar. Durante la requisa, los uniformados recuperaron el teléfono celular robado.

La investigación continuó con un rastrillaje en un cañaveral cercano, donde fue encontrada la notebook con sus accesorios escondida entre la vegetación. Más tarde, mediante un allanamiento de urgencia en una vivienda del barrio San Francisco de Asís, los efectivos secuestraron el resto de los objetos sustraídos, la ropa utilizada durante el robo y una barreta con la que habría violentado el acceso a la propiedad.

Fuentes policiales informaron que el detenido posee numerosos antecedentes penales y había recuperado la libertad tras salir de prisión a principios de enero de este año. La UFI N.º 4 solicitó que la aprehensión fuera convertida en detención formal, medida que fue avalada por el Juzgado de Garantías interviniente. Todos los elementos recuperados fueron restituidos a su propietario.

Atacaron a policías con armas caseras

En otro procedimiento, personal del Comando de Patrullas intervino en un conflicto vecinal ocurrido en la esquina de Arquímedes y Falucho, tras un llamado al 911.

Al llegar al lugar, los efectivos fueron agredidos por dos hombres de 38 y 42 años, quienes les arrojaron piedras e intentaron atacarlos con dos cuchillos y dos armas blancas de fabricación artesanal tipo "faca".

Los policías lograron reducir a ambos agresores sin sufrir lesiones. La fiscalía de turno dispuso el secuestro de las armas y la imputación de los involucrados por el delito de atentado y resistencia a la autoridad.

Agredió a una mujer policía en el HIGA

Otro de los episodios ocurrió en el Hospital Interzonal General de Agudos "Abraham Piñeyro", donde una mujer de 31 años fue aprehendida luego de protagonizar un violento incidente.

Según informaron fuentes policiales, la mujer acompañaba a un paciente que había firmado el alta voluntaria y comenzó a increpar al personal de salud. Cuando intervino una efectiva policial para controlar la situación, fue agredida físicamente y sufrió lesiones, por lo que la agresora quedó imputada por resistencia a la autoridad.

Detenido por un pedido de captura

Por último, personal de la Sección Apoyo de Seguridad Urbana (SASU) identificó a un joven de 24 años en la intersección de Lavalle y Guido Spano.

Al verificar sus antecedentes en el sistema informático, los agentes comprobaron que registraba un pedido de captura activo desde el 12 de junio de 2026 por una causa de hurto, a requerimiento del Juzgado Correccional N.º 1 del Departamento Judicial Junín, por lo que fue inmediatamente detenido y puesto a disposición de la Justicia.