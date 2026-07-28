El Verde visita al Taladro

La segunda parada en el Torneo Clausura para Sarmiento será como visitante. El Verde visita a Banfield, en el Estadio Florencio Sola, este martes a las 19 horas, con el arbitraje de Andrés Gariano.

El conjunto que dirige Facundo Sava arrancó el certamen con una derrota por tres a dos como local frente a Argentinos Juniors, mientras que el elenco de Pedro Troglio cayó ante Huracán por uno a cero, en Parque Patricios.

La disputa por los tres puntos además tendrá el condimento que ambos pugnan por salir de la zona baja de los promedios y hoy el Taladro (27mo) tiene cinco puntos más que el Verde (28vo); en tanto que en la anula suman 18 (23ro) y 19 (22do) respectivamente.

Autoridades

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Lucas Cavallero