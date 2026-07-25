Alerta por la caída de la vacunación: "Hoy tenemos niveles similares a los de Haití y pueden volver enfermedades erradicadas"

La fuerte caída en los niveles de vacunación en Argentina encendió una señal de alarma entre los profesionales de la salud. El secretario general del Colegio Médico de la provincia de Buenos Aires, Julio Dunogent, aseguró que el país atraviesa una situación crítica y advirtió que, si no se revierte la tendencia, podrían reaparecer enfermedades que durante años estuvieron bajo control gracias a la inmunización.

En declaraciones al medio Chacabuco en Red, Dunogent sostuvo que "Argentina, que fue un ejemplo mundial por su calendario de vacunación gratuito y por sus altos niveles de cobertura, hoy tiene índices similares a los de Haití". Según explicó, desde el Colegio Médico vienen advirtiendo sobre esta problemática desde hace más de dos años, especialmente tras la pandemia de Covid-19.

El dirigente atribuyó la disminución de la cobertura a varios factores. Entre ellos mencionó la difusión de información falsa impulsada por movimientos antivacunas, la ausencia de campañas masivas de concientización y dificultades en la provisión de vacunas en distintos puntos del país.

"Las vacunas, junto con el agua potable, son las herramientas que más vidas han salvado en la historia de la medicina", afirmó, al remarcar que la evidencia científica respalda de manera contundente la eficacia de la vacunación.

Dunogent señaló que algunas coberturas se encuentran muy por debajo de los niveles necesarios para garantizar la denominada inmunidad de rebaño. Precisó que la vacuna triple bacteriana tiene una cobertura inferior al 70%, mientras que la triple viral apenas alcanza el 40%, cuando para evitar la circulación del virus del sarampión se requiere que al menos el 95% de la población esté vacunada.

"Cuando desaparezca el efecto rebaño, los virus volverán a circular y tendremos epidemias de enfermedades que creíamos controladas", alertó.

También defendió la obligatoriedad de la vacunación al sostener que "mi libertad termina donde empieza la del otro", ya que la inmunización no solo protege a quien recibe la vacuna sino también a toda la comunidad.

En otro tramo de la entrevista cuestionó las dificultades registradas con la provisión de la vacuna antigripal para afiliados al PAMI. "La gente grande va una o dos veces y, si no puede vacunarse, no vuelve más", expresó, y consideró que esa situación deja desprotegido a uno de los grupos de mayor riesgo.

Además, manifestó preocupación por el desfinanciamiento de programas de prevención, la reducción de campañas sanitarias y la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al considerar que esas decisiones podrían afectar el acceso a vacunas y la participación del país en los sistemas internacionales de vigilancia epidemiológica.

Finalmente, advirtió sobre el aumento de casos de sífilis, VIH y otras infecciones de transmisión sexual, incluso entre personas mayores de 60 años, y reiteró el llamado a recuperar los históricos niveles de vacunación.

"No buscamos culpables, buscamos soluciones. El mensaje es muy claro: vacúnense. Es la única forma de prevenir enfermedades que pueden ser muy graves y que ya habíamos logrado controlar", concluyó.