Las rutas 7, 188 y 5 seguirán sin obras: Nación confirmó que solo hará mantenimiento básico

La Federación del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense mantuvo una reunión institucional con las máximas autoridades de Vialidad Nacional para reclamar inversiones urgentes en las rutas nacionales que atraviesan la región y que resultan estratégicas para Junín. Sin embargo, la respuesta del organismo nacional fue contundente: en el escenario actual no habrá grandes obras financiadas por el Estado y las intervenciones se limitarán al mantenimiento rutinario.

La delegación estuvo encabezada por el presidente del Nucleamiento, Dardo Dameno, y el secretario Daniel Reus, quienes fueron recibidos por el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy; la gerenta de Concesiones, Ema Albrieu; y el gerente de Proyectos y Obras, Víctor Farre.

El encuentro también contó con el respaldo institucional de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), que acompañaron el planteo de las entidades empresarias del noroeste bonaerense.

Las rutas que preocupan a Junín

Durante la reunión se presentó un informe técnico que refleja el deterioro de los principales corredores nacionales que atraviesan la región. El documento señala que estas rutas impactan directamente sobre 24 localidades y más de 890.000 habitantes, además de ser fundamentales para el transporte de la producción agroindustrial y la conexión con otros polos productivos del país.

Ruta Nacional 7

Sobre el tramo Junín-Luján, Variante Chacabuco, Vialidad Nacional informó que la finalización de los puentes y las obras complementarias pendientes no será afrontada con recursos del Estado nacional. Esos trabajos quedarán incorporados a la futura concesión de la Ruta 8 y dependerán del financiamiento generado mediante el cobro de peajes.

En consecuencia, no existe un plazo concreto para que esas obras se retomen.

Ruta Nacional 188

Para la Ruta Nacional 188, en el tramo que une Junín con Pergamino, el organismo aseguró que habrá reparaciones, aunque evitó precisar cuándo comenzarán los trabajos.

La respuesta dejó abierta la incertidumbre sobre uno de los corredores más utilizados por la producción regional y por miles de vecinos que transitan diariamente entre ambas ciudades.

Ruta Nacional 5

La situación de la Ruta Nacional 5 también ocupó un lugar central durante la audiencia. El informe presentado por el Nucleamiento remarca que por este corredor circulan alrededor de 1.200 camiones por día y que registra más de 50 víctimas fatales al año, lo que vuelve indispensable completar la autovía.

Sin embargo, desde Vialidad Nacional explicaron que la continuidad de la obra dependerá exclusivamente de que prosperen futuras concesiones y aparezcan inversores privados. Si eso no ocurre, la construcción permanecerá paralizada.

Solo mantenimiento

Más allá de las particularidades de cada corredor, el mensaje de Vialidad Nacional fue claro: la falta de financiamiento para obra pública impedirá avanzar con nuevos proyectos de infraestructura.

Por ese motivo, las tareas previstas para las rutas nacionales del noroeste bonaerense se reducirán al mantenimiento rutinario, bacheo superficial y corte de pasto, sin anuncios de obras estructurales para los corredores que tienen influencia directa sobre Junín.

El reclamo del sector empresario

Tras la reunión, los dirigentes del Nucleamiento Empresarial valoraron la posibilidad de dialogar con las autoridades nacionales, aunque advirtieron que la respuesta recibida resulta insuficiente para una región con fuerte perfil productivo.

"Pretender responder a esta realidad únicamente con mantenimiento básico y corte de pasto no es una solución: es administrar el deterioro y resignarse al atraso. No podemos proyectar el futuro con rutas diseñadas para la Argentina de hace cuarenta años. No vamos a aceptar que esa resignación sea la respuesta para el interior productivo", afirmaron desde la entidad.

No obstante, señalaron como un aspecto positivo que el esquema de concesiones proyectado por el Gobierno nacional sea abierto, ya que permitiría que, si aparecen iniciativas privadas viables, obras como la finalización de la autovía de la Ruta 5 puedan retomarse sin depender exclusivamente de recursos del Estado.