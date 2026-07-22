"Déficit habitacional en Junín: lanzan un loteo de 64 terrenos con facilidades de pago"

El acceso a la vivienda propia continúa siendo uno de los principales desafíos para muchas familias de Junín. La escasez de terrenos con facilidades de pago, la falta de créditos hipotecarios accesibles y el freno de distintos desarrollos habitacionales profundizan un déficit que desde hace años forma parte de la agenda local.

En ese contexto, Integra lanzó la comercialización del loteo "Don Félix", un emprendimiento ubicado en las inmediaciones de avenida Circunvalación y Félix de Azara que contempla 64 terrenos y un esquema de financiación pensado para facilitar el acceso a la tierra.

El desarrollo comprende tres manzanas con lotes de distintas dimensiones, ubicados en un sector urbano de crecimiento de la ciudad. Según explicó el rematador Armando Devicenzi, responsable de la comercialización, se trata de "terrenos bien urbanos, en una zona muy linda", con superficies que van aproximadamente desde los 250 hasta los 470 metros cuadrados.

Los lotes cuentan con diferentes dimensiones, con opciones de 10 y 14 metros de frente por 30 metros de fondo, de acuerdo con las características de cada parcela.

Uno de los principales atractivos del proyecto es la modalidad de pago. Según detalló Devicenzi a La Verdad, los afiliados al Sindicato de Empleados de Comercio podrán acceder a un terreno entregando el 15% del valor y financiar el saldo hasta en 60 cuotas sin interés, una condición poco frecuente en el mercado inmobiliario actual.

Los terrenos tienen valores que oscilan entre 12.000 y 25.000 dólares, dependiendo de la ubicación y las dimensiones. Como ejemplo, un lote valuado en 15.000 dólares requiere una entrega inicial de 2.250 dólares y el resto puede abonarse en 60 cuotas sin interés.

"Es una oportunidad muy buena porque la persona paga lo que vale el lote, sin intereses. Hoy en el mercado es algo muy difícil de encontrar", sostuvo Devicenzi, según consignó el medio juninense.

La propuesta está destinada a afiliados al Sindicato de Empleados de Comercio a través de Integra. Entre los requisitos se solicita contar con recibo de sueldo y superar un análisis de capacidad de pago. Además, se permite sumar ingresos del grupo familiar para alcanzar las condiciones necesarias.

Según explicó el responsable de la comercialización, se evalúa que la cuota no supere aproximadamente entre un 20 y un 30% de los ingresos familiares.

El lanzamiento se produce en un contexto donde el déficit habitacional continúa siendo una de las principales demandas de Junín. La dificultad para acceder a terrenos, el aumento de los costos de construcción y la falta de alternativas de financiamiento hacen que muchas familias encuentren cada vez más obstáculos para concretar el proyecto de la vivienda propia.

De acuerdo con La Verdad, la comercialización ya comenzó y las primeras reservas se concretaron durante los primeros días. Desde la organización estiman que la propuesta tendrá una rápida respuesta por las condiciones de acceso y financiación.

El loteo "Don Félix" se suma así a la oferta de terrenos disponibles en Junín, con una propuesta orientada a facilitar el primer paso hacia la construcción de una vivienda en un escenario marcado por la creciente demanda habitacional.