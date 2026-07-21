Son 27 los casos de triquinosis confirmados por el foco detectado en Lincoln  

La Municipalidad de Lincoln informó que, de acuerdo a los resultados obtenidos de las pruebas de laboratorio realizadas, a la fecha se registran 27 casos positivos de triquinosis. Además, desde la Secretaría de Salud se indicó que todos los pacientes se encuentran transitando tratamiento ambulatorio y evolucionan normalmente.

Tras el primer caso denunciado ante el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SIISA) se realizó la prueba serológica en otros casos sintomáticos con alta sospecha de triquinosis, lo que arrojó la confirmación de un total de 27 casos, de los cuales 24 corresponden a pacientes oriundos del Distrito de Lincoln; en tanto, los 3 restantes corresponden a pacientes del Distrito de Leandro N. Alem.

Si bien la cantidad de casos reportados es considerable, autoridades de la Secretaría de Salud del municipio linqueño precisaron que todos los casos que e registran al momento tienen relación con el foco detectado por el consumo de chacinados, embutidos y carne de cerdo comercializada por la carnicería (ya clausurada) ubicada en Av. Maipú 598.

Cabe mencionar que dicho comercio se encuentra con clausura preventiva y, en las próximas horas, será presentada la correspondiente denuncia penal por “delito contra la salud pública” ante la dependencia local del Ministerio Público Fiscal. Por otra parte, desde Municipalidad de Lincoln se dio intervención a la autoridad sanitaria competente del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires y el SENASA con el propósito de practicar las averiguaciones correspondientes, a fin de establecer la procedencia de la carne porcina que desencadenó este foco de contaminación.

SÍNTOMAS

Los síntomas más comunes que presenta en humanos la triquinosis son: fiebre, diarrea, vómitos, dolor abdominal, dolor muscular intenso, hinchazón de párpados y decaimiento general. Las personas que en los últimos días hayan consumido chacinados y embutidos (bondiolas, lomitos, chorizos secos) sin etiqueta o rótulo de origen, o carne de cerdo de dudosa procedencia, y reporten alguno de estos síntomas deben acercarse a la guardia del Hospital Municipal “Dr. Rubén Miravalle” o el centro de salud más cercano a fin de solicitar atención médica (no automedicarse).

CÓMO PREVENIR LA TRIQUINOSIS

La enfermedad no puede detectarse a simple vista: los animales infectados no presentan síntomas y la carne contaminada no muestra alteraciones en el color, olor o sabor. Para prevenirla, el SENASA recomienda:

-Comprar únicamente productos con etiqueta o rótulo, elaborados en establecimientos habilitados.

-No consumir productos de origen desconocido o sin control sanitario.

-Cocinar completamente la carne de cerdo hasta alcanzar una temperatura interna superior a 70 °C o hasta desaparezca el color rosado.

-En el caso de faena para autoconsumo o elaboración artesanal, tanto en cerdos domésticos como en animales silvestres, se debe analizar una muestra de carne de cada animal con la técnica de Digestión Artificial.