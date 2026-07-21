Violento choque sobre la Ruta 5: un policía resultó herido tras un fuerte impacto

Un nuevo siniestro vial volvió a encender las alarmas sobre la Ruta Nacional 5. Durante la mañana de este martes, una camioneta Volkswagen Amarok y un Renault Megane protagonizaron un violento choque a la altura del kilómetro 100, dejando como saldo un efectivo policial herido.

De acuerdo con la información oficial, por causas que aún son materia de investigación, una Volkswagen Amarok de color gris colisionó con un Renault Megane negro.

La camioneta era conducida por Oscar Siri, de 45 años, quien no sufrió lesiones. En tanto, el automóvil estaba al mando de Francisco Pérez, de 27 años, integrante del Comando de Prevención Rural (CPR) de Mercedes.

Como consecuencia del fuerte impacto, el joven policía sufrió un traumatismo en la cabeza. Según informó el comisario Camilo Miranda, jefe de la Policía Vial II de Chivilcoy, el efectivo permaneció consciente en todo momento y recibió asistencia médica en el lugar antes de ser trasladado al hospital local, donde quedó en observación para una mejor evaluación de su estado de salud.

Tras el siniestro, en el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Segunda, personal de la Policía Científica y agentes de la Policía Vial, quienes realizaron las pericias para establecer la mecánica del choque.

Mientras se desarrollaban las tareas de rigor, el tránsito sobre la Ruta Nacional 5 fue asistido y circuló con demoras parciales en la zona.

La investigación quedó a cargo de los magistrados del Departamento Judicial de Mercedes, que intentarán determinar las circunstancias en las que se produjo el impacto.