Dos prófugos de la Justicia fueron detenidos en Junín y un hombre quedó aprehendido por agredir a su expareja

Tres intervenciones policiales desarrolladas en las últimas horas en Junín permitieron la detención de dos personas que registraban pedidos de captura vigentes y la aprehensión de un hombre acusado de agredir a su expareja y a la actual pareja de la mujer.

Uno de los procedimientos tuvo lugar durante la madrugada del domingo, cuando efectivos de la Comisaría Primera realizaban recorridas preventivas en la zona céntrica. En la intersección de Hipólito Yrigoyen y avenida General Paz identificaron a un joven de 22 años y, al consultar sus datos en el sistema informático policial, comprobaron que sobre él pesaba un pedido de captura activo por una causa caratulada como "Hurto Agravado en Tentativa", requerido por el Juzgado Correccional Nº 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata.

En otro operativo, personal de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) identificó a un hombre de 30 años en la Terminal de Ómnibus de Junín, ubicada sobre la Ruta Nacional 7 y la avenida de Circunvalación. El sujeto, domiciliado en Castelar Sur, partido de Morón, registraba una orden de detención vigente por el delito de "Encubrimiento Agravado", emitida por el Juzgado de Garantías Nº 1 del Departamento Judicial de Morón. Tras la constatación, fue trasladado a la Comisaría Primera, donde quedó a disposición de la fiscalía de turno.

Por otra parte, un llamado al servicio de emergencias 911 alertó sobre un episodio de violencia en una vivienda ubicada en calle Chacabuco al 600.

Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas aprehendieron a un hombre de 36 años, acusado de haber ingresado al domicilio y agredido físicamente a su expareja, de 28 años, y a la actual pareja de la mujer, de 56.

Como consecuencia del ataque, ambas víctimas sufrieron lesiones y fueron asistidas. La Unidad Funcional de Instrucción especializada en Violencia de Género del Departamento Judicial Junín dispuso la apertura de una causa por "Lesiones Leves" y ordenó que el agresor permanezca alojado en una dependencia policial mientras avanza la investigación.