Kicillof llega a Salto con anuncios de infraestructura eléctrica y educativa

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitará este miércoles el partido de Salto, donde encabezará una serie de actividades vinculadas a infraestructura, educación y desarrollo productivo.

La agenda comenzará a las 10 de la mañana en la localidad de Gahan, con la inauguración de una nueva planta eléctrica a través de una subestación de 33 kV. La obra incorpora un transformador de 2,5 MVA que permitirá mejorar el abastecimiento y la calidad del servicio eléctrico, además de generar mejores condiciones para el crecimiento productivo, la instalación de nuevas industrias y el desarrollo de la localidad.

Durante su visita, Kicillof también recorrerá el Centro Universitario Municipal de Salto, donde se realizaron trabajos de ampliación y remodelación. En ese espacio funcionará el Programa Puentes, una iniciativa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que busca ampliar el acceso a la educación superior universitaria en municipios del interior bonaerense.

La presencia del mandatario provincial en Salto forma parte de una recorrida territorial por el interior bonaerense que continuará en San Antonio de Areco, donde encabezará la entrega de 288 escrituras.

Posteriormente, el viernes, Kicillof se trasladará a la séptima sección electoral para desarrollar actividades en General Alvear y Tapalqué, con eje en obras hídricas, salud, educación y servicios públicos.