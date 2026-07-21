Reforma de la Ley de Seguridad: el municipio de Junín respaldó la iniciativa impulsada por Axel Kicillof

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires avanza en la elaboración de una reforma integral del sistema de seguridad, que contempla la modificación de la Ley de Seguridad Pública y una nueva Ley de Formación del Personal Policial. En ese marco, el municipio de Junín expresó su respaldo a la iniciativa impulsada por el gobernador Axel Kicillof y valoró la decisión de abrir una instancia de diálogo con los distritos.

La reforma comenzó a debatirse entre el Ejecutivo provincial, legisladores e intendentes con el objetivo de modernizar una normativa que lleva más de dos décadas de vigencia. Mientras el oficialismo busca construir consensos para el tratamiento de los proyectos en la Legislatura bonaerense, el apoyo de un municipio gobernado por el PRO aparece como una señal de que algunos de los cambios podrían reunir un amplio consenso político.

Desde la administración del intendente interino de Junín, Juan Fiorini, el secretario de Gobierno y exsecretario de Seguridad, Lisandro Benito, destacó especialmente la decisión de reconocer a los municipios como actores centrales en la política de seguridad.

"El primer propósito que está planteado en los ejes del debate es reconocer como un actor importante de la agenda de seguridad de la provincia a los intendentes y a las áreas de seguridad de cada municipio. Creo que es un objetivo loable, porque hasta la fecha no era así", afirmó.

Benito sostuvo que, ante un hecho delictivo o una situación vinculada con la seguridad, los vecinos recurren en primer lugar al municipio.

"La mayoría de los ciudadanos no sabe quién es el ministro de Seguridad o el jefe de la Policía Bonaerense, pero sí conoce a su intendente. Por eso es importante que la ley contemple ese rol que ya cumplen los gobiernos locales", señaló.

El funcionario también respaldó la posibilidad de que la nueva legislación otorgue un marco legal a las patrullas urbanas y otros cuerpos municipales de prevención. En ese sentido, consideró positivo que cada distrito pueda definir si crea esas estructuras y qué modelo de patrullaje adopta de acuerdo con su realidad.

Otro de los ejes que destacó fue la necesidad de avanzar hacia una mayor profesionalización de la Policía Bonaerense. Sin embargo, advirtió que esa transformación deberá ir acompañada por una mejora en las condiciones salariales de los efectivos.

"No podemos pensar en una policía profesionalizada con salarios muy magros para una actividad de sumo riesgo. Es una tarea que debe estar bien remunerada", remarcó.

El respaldo expresado desde Junín cobra relevancia política porque proviene de una gestión perteneciente al PRO. Mientras el Gobierno de Axel Kicillof continúa reuniéndose con intendentes y distintos actores vinculados a la seguridad para consensuar los proyectos, la postura del municipio juninense refleja que algunos de los principales ejes de la reforma encuentran coincidencias más allá de las diferencias partidarias.