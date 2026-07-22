Fatal choque en la Ruta 188: un hombre murió tras una colisión frontal con un camión

Un hombre de 61 años murió este miércoles por la mañana como consecuencia de un violento choque frontal entre una Renault Kangoo y un camión Mercedes-Benz con acoplado sobre la Ruta Nacional 188, a la altura del kilómetro 13. La víctima fue identificada como Darío Lluch, un reconocido comerciante de la ciudad de San Nicolás y propietario de una librería céntrica.

Por causas que aún son materia de investigación, la utilitaria que conducía Lluch impactó de frente contra un camión que transportaba maíz a granel. La violencia del choque provocó la muerte del conductor de la Kangoo en el lugar.

El camionero, un hombre de 62 años domiciliado en la localidad bonaerense de Carabelas, sufrió lesiones leves y recibió asistencia en el lugar.

Tras el impacto, ambos vehículos terminaron sobre la banquina. La Renault Kangoo quedó prácticamente destruida debido a la magnitud de la colisión, mientras que el camión quedó detenido a un costado de la ruta.

De acuerdo con los primeros testimonios recabados por los investigadores, el camión circulaba en dirección a San Nicolás cuando ocurrió el accidente. Algunos testigos señalaron que, apenas descendió del vehículo, el conductor manifestó que la Kangoo "se le cruzó". Esa versión forma parte de las primeras declaraciones incorporadas a la causa y deberá ser contrastada con las pericias accidentológicas y el resto de las pruebas.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Policía Científica, Gendarmería Nacional y dos dotaciones de Bomberos, que llevaron adelante las tareas de asistencia, preservación de la escena y extracción del cuerpo de la víctima una vez concluidos los primeros relevamientos periciales.

Con el avance de las tareas de los equipos de emergencia, la circulación sobre la Ruta Nacional 188 fue restablecida y el tránsito volvió a la normalidad.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 13 del Departamento Judicial San Nicolás, que busca establecer con precisión cómo se produjo la colisión y determinar las responsabilidades correspondientes.

Fuente elnortedesannicolas