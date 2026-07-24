En el final, se quedó sin nada

El arranque de Sarmiento en el Torneo Clausura tuvo sensaciones encontradas a lo largo de los 90 minutos. Del arranque prometedor con un equipo protagonista que minimizó a un Argentinos Juniors que fue uno de los mejores equipos del torneo pasado, en juego y funcionamiento, al final en el que vio cómo se le escapaba el partido de las manos.

El Verde contó como novedad con el sistema 4-4-2 a diferencia del 4-5-1 que venía planteando con Facundo Sava. La principal variante en relación a la pretemporada tuvo que ver con los dos delanteros y con Gabriel Díaz corrido a la banda izquierda para dejar un doble contención con Cristian Zabala y Elián Giménez.

Con esa disposición logró ser protagonista empujando al Bicho a preocuparse por neutralizar a los dos atacantes que se alternaban el descenso para ser una opción para sus compañeros. Además, fueron los primeros en iniciar la presión que se complementaba con las persecuciones en las bandas (carrilero contra lateral) que complicó el juego del visitante.

En ese primer tiempo se vio lo mejor del conjunto juninense que llegó al gol luego de avisar en un par de oportunidades con una variante que complementó a la inicial: entender en qué momento era necesario atacar directo porque había espacios y ventaja para Pablo Magnín y Junior Marabel. La traducción fue una genial habilitación del primero para el segundo que no falló al enfrentar a Brayan Cortés para marcar el uno a cero cuando se jugaban 30.

La necesidad del visitante lo acercó más a su naturaleza y lo que no había encontrado en el primero lo comenzó a tener en el segundo, acompañado también por la suerte del primero gol. Apenas se jugaban dos minutos y a Alan Lescano le quedó una pelota de espaldas, entrando al área, que pareció sacarse de encima pero que resultó ser un golazo que se metió por arriba de Arboleda.

Los de la Paternal crecieron y desnudaron ciertas falencias en el retroceso del local porque daba demasiadas facilidades en el retroceso. La consecuencia fue el dos a uno a los 13, nuevamente con algo de fortuna ya que primero el equipo quedó “largo” con la pérdida sobre el sector derecho en campo contrario, Manuel García y Thiago Santamaría perdieron con Sebastián Prieto y el lateral emprendió la carrera para mandar un buen centro rasante, Iván Arboleda cortó bien pero el rebote le quedó a Lescano. El mediocampista remató, el arquero volvió a responder aunque la pelota le cayó a Prieto que definió de zurda.

Para salir de ese mini partido negativo, Sarmiento mostró otra faceta sobresaliente con las promisorias gambetas de Santiago Salle y ese desparpajo para sacar pecho y pedir la pelota conjuntamente con la intensidad (bien entendida) y precisión de Díaz sobre la banda izquierda para sacar centros dolorosos que comprometían a la defensa oponente. Y así llegó el empate, tras un envío de Cristian Zabala (nuevamente el más lúcido de los 22 futbolistas) que Renzo Orihuela corrigió al gol.

Al partido le quedaban 20 minutos y el Verde lo fue a buscar, dispuso de algún centro con peligro, pero a un minuto de cumplirse del tiempo reglamentario nuevamente Argentinos expuso las debilidades en el retroceso con un avance que tuvo dos toques para poner a un jugador de cara a Arboleda. Cortés jugó con Kevin Gutiérrez, que giró sin marca, cedió para Hernán López Muñoz y este al espacio sobre la banda izquierda para Diego Porcel. El delantero le ganó en velocidad a Santamaría, definió, la pelota dio en el brazo del arquero y entró picando al arco.

Final con derrota para el elenco de Sava que mostró un compendio de virtudes y defectos, en un mismo partido, ante un rival de fuste, en el primer paso del Torneo Clausura.

Nota: Federico Galván.

Foto: Mariano Morente.