Dos allanamientos en Junín: un aprehendido por un robo a un auto y otro por hurto con secuestro de marihuana

Dos allanamientos realizados por personal de la DDI Junín permitieron esclarecer distintos hechos delictivos ocurridos en la ciudad y terminaron con la aprehensión de dos hombres, uno de ellos acusado de un robo y el otro imputado por hurto y por infracción a la Ley de Estupefacientes.

El primero de los casos se originó a partir de la denuncia de una joven de 23 años, quien manifestó en la Comisaría Primera que había dejado estacionado su Renault Clio frente a su domicilio sin las medidas de seguridad colocadas. Horas después advirtió que desconocidos habían ingresado al habitáculo, ocasionado daños en el interior del vehículo y sustraído distintos elementos.

A partir de la intervención de la UFI N° 1 del Departamento Judicial Junín, la DDI inició una investigación basada en el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona. Las tareas permitieron identificar al presunto autor del hecho y solicitar una orden de allanamiento para una vivienda ubicada sobre calle Sanabria.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron prendas de vestir y calzado que serían de interés para la causa: un buzo, un pantalón jogging y dos pares de zapatillas. Además, fue aprehendido un joven de 19 años, quien quedó imputado por el delito de robo, conforme a lo dispuesto por el fiscal interviniente.

Segundo procedimiento

En otra investigación, un hombre de 35 años denunció que mientras dormía en su vivienda, delincuentes ingresaron por una ventana del frente que no tenía medidas de seguridad y le sustrajeron tres teléfonos celulares.

Tras analizar cámaras de vigilancia y reunir distintos elementos probatorios, la DDI identificó a un sospechoso y obtuvo una orden judicial para allanar su domicilio.

Si bien el procedimiento no permitió recuperar los teléfonos robados ni otros elementos vinculados directamente al hurto, durante la requisa los efectivos encontraron tres frascos de vidrio con flores de marihuana, con un peso total de 107 gramos, y ocho plantas de cannabis de aproximadamente 30 centímetros de altura.

Como consecuencia, el hombre fue notificado de la formación de una causa por el delito de hurto y por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. En la investigación intervienen la UFI N° 4 del Departamento Judicial Junín y la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes.