Día del Padre 2026 en Junín: las ventas cayeron un 1,41% interanual y el 64% de los comerciantes no cumplió sus expectativas

El área de estadísticas de la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ) dio a conocer el informe correspondientes al relevamiento comercial del Día del Padre 2026 en la ciudad. Los datos reflejan una leve contracción de la actividad comercial en términos interanuales, marcando una brecha sustancial entre el movimiento habitual y las metas previstas por los propietarios de los comercios.

De acuerdo con el estudio de la entidad mercantil, el nivel de ventas físicas registró una caída interanual del -1,41% en comparación con el mismo período del año anterior. Esta cifra se tradujo en una insatisfacción generalizada en el sector: el 64% de los comerciantes consultados afirmó que la fecha no cumplió con sus expectativas previas y que esperaba un volumen superior de transacciones, mientras que solo un 36% indicó haber cubierto sus proyecciones operativas.

Comportamiento frente a la rutina semanal

Pese a la caída frente al año pasado, la festividad funcionó como un importante dinamizador del consumo si se lo compara con el ritmo de una semana ordinaria:

Mucho más: El 41% de los comercios vendió "mucho más" que en una semana normal.

Más: Un 24% registró un incremento moderado.

Igual: El 12% mantuvo su nivel habitual.

Menos: El 23% vendió por debajo de su promedio regular.

En total, un 65% de las pymes juninenses reportó un incremento en el flujo comercial impulsado por la festividad respecto a los días laborables estándar.

Ticket promedio y preferencias de los consumidores

El ticket promedio por compra se ubicó en los $51.750. A la hora de elegir el regalo, el rubro Indumentaria lideró cómodamente las preferencias concentrando el 40% de las elecciones.

El ranking de los rubros más elegidos se completó de la siguiente manera:

Indumentaria: 40%.

Calzado y marroquinería: 23%.

Tecnología: 11%.

Bazar y herramientas: 8%.

Perfumería: 7%.

Librería: 6%.

Otros rubros: 5%.

Promociones bancarias: el motor indispensable

En un contexto donde la financiación resulta decisiva para el consumidor, las herramientas bancarias fueron la vía predominante de pago. El 53% de las operaciones se concretó mediante promociones bancarias (cuotas sin interés y descuentos), marcando el peso decisivo de los acuerdos con entidades financieras.

Por su parte, el cobro mediante billeteras virtuales, pagos con código QR y transferencias inmediatas representó un 29%. La opción de pago al contado en efectivo alcanzó un 12%, mientras que el uso de tarjetas bancarias tradicionales sin promoción asociada cerró el esquema con apenas un 6%.