Por la primera jornada del Torneo Apertura, Sarmiento recibe a Argentinos Juniors, este jueves a las 19.30 horas, en el Estadio Eva Perón, con el arbitraje de Luis Lobo Medina.

El Verde arranca el certamen luego de una pretemporada que incluyó tres partidos amistosos y tras el debut con derrota (ante Boca) en la Copa Argentina.

La segunda parte del año arranca con cuatro refuerzos (Iván Arboleda, Elián Giménez, Julián Mavilla y Jonathan Herrera), cinco bajas (Javier Burrai, Manuel Mónaco, Jonatan Gómez, Alexis González y Ulises Delgado) y la misma idea en la conducción con la intención de lograr la clasificación a octavos (en el torneo pasado se le escapó en la última fecha) y evitar el descenso.

Enfrente estará uno de los mejores equipos del Apertura pasado que ya no tiene en sus filas a Federico Fattori, Román Riquelme, Leandro Fernández, Leandro Lozano y Enzo Pérez; mientras que sumó a Kevin Gutiérrez como incorporación.