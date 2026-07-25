Petrecca cuestionó la inseguridad en La Matanza, mientras en Junín se multiplican los hechos delictivos

En plena recorrida de campaña, el intendente de Junín en uso de licencia y actual senador provincial, Pablo Petrecca, eligió La Matanza para volver a instalar el tema de la inseguridad. Allí visitó a Nicolás Sabo, hijo de Roberto Sabo, el kiosquero asesinado durante un robo en 2021, y utilizó el encuentro para cuestionar la situación que atraviesa el conurbano bonaerense.

"Hay dolores que ninguna condena puede reparar. Escuchar a Nicolás, el hijo de Roberto Sabo, es recordar que detrás de cada hecho de inseguridad hay una familia que cambia para siempre", expresó Petrecca en sus redes sociales.

Además, sostuvo que "todos los días en el conurbano bonaerense miles de familias viven con miedo" y pidió que "estas historias no se olviden" porque "ninguna familia debería vivir con miedo ni con el dolor de perder a un ser querido por la inseguridad".

Las declaraciones se dieron en el marco de una actividad política fuera de Junín, ciudad que Petrecca continúa administrando a través de su espacio político, con el intendente interino Juan Fiorini —además su cuñado— al frente del Ejecutivo.

La visita a La Matanza contrasta con el escenario que atraviesa Junín, donde en los últimos meses se sucedieron distintos hechos de inseguridad que generaron preocupación entre los vecinos y reavivaron los reclamos por mayores medidas de prevención.

En ese contexto, la aparición de Petrecca en el conurbano para hablar sobre la problemática fue interpretada por distintos sectores como un gesto de campaña, mientras en el distrito que gobierna las demandas por la inseguridad continúan creciendo.