Brote de triquinosis en la Unidad Penitenciaria N° 49: ya son 18 los internos infectados

La preocupación por la triquinosis en Junín creció tras confirmarse que ya son 18 los internos infectados en la Unidad Penitenciaria N° 49. Sin embargo, las autoridades sanitarias llevaron tranquilidad a la población al asegurar que el brote no se originó en la ciudad ni existe circulación comunitaria de la enfermedad fuera del establecimiento penitenciario.

La investigación epidemiológica determinó que el contagio se produjo por el consumo de un chorizo casero que fue ingresado durante una visita. El embutido había sido adquirido en un puesto informal ubicado sobre la Ruta Nacional 7, en General Rodríguez, distrito donde también se registraron casos vinculados al mismo punto de venta.

Desde el área de Bromatología del Municipio de Junín destacaron que el episodio está totalmente focalizado y que, hasta el momento, no se detectaron nuevos casos fuera de la cárcel, por lo que descartaron la existencia de productos contaminados elaborados o comercializados en el circuito alimentario local.

Pese a ello, el contexto provincial mantiene en alerta a las autoridades sanitarias. La Provincia de Buenos Aires atraviesa un incremento de casos de triquinosis, con otros brotes importantes, como el de Lincoln, por lo que se reforzaron los controles sobre la comercialización de chacinados y se insiste en evitar la compra de productos sin habilitación sanitaria.

La triquinosis es una enfermedad que se transmite por el consumo de carne de cerdo o animales silvestres infectados que no fueron sometidos a los controles sanitarios correspondientes. Por eso, los especialistas recomiendan adquirir únicamente productos con su correspondiente identificación y procedencia certificada.