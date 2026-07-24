Secuestran medio kilo de marihuana y cocaína en otro narco-kiosco de Junín y crece la preocupación por el avance de la droga

El avance del narcomenudeo vuelve a quedar en evidencia en Junín. Un nuevo operativo antidrogas permitió desbaratar un punto de venta de estupefacientes que funcionaba en el barrio Los Paraguayos, donde la Policía secuestró cerca de medio kilo de marihuana, dosis de cocaína preparadas para su comercialización y detuvo a un presunto vendedor de drogas.

El procedimiento se suma a una serie de allanamientos realizados en distintos barrios de la ciudad durante los últimos meses y vuelve a exponer una problemática que genera creciente preocupación entre los vecinos: la expansión de los denominados "narco-kioscos", que no solo alimentan el consumo de drogas, sino que también están asociados a hechos de violencia, inseguridad y conflictos barriales.

La investigación comenzó a principios de junio a partir de reiteradas denuncias anónimas realizadas por vecinos del barrio Los Paraguayos ante la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y la Secretaría de Seguridad del Municipio. Los denunciantes advertían sobre el constante movimiento de personas que llegaban al lugar para comprar estupefacientes y los frecuentes episodios de violencia registrados en la zona.

Con esos elementos, los investigadores desarrollaron durante varias semanas tareas de inteligencia, seguimientos, filmaciones y registros fotográficos que permitieron reunir pruebas suficientes para solicitar una orden de allanamiento sobre una vivienda ubicada en calle Arias, entre 2 de Enero y Ricardo Rojas.

El operativo se concretó durante la tarde-noche del miércoles 22 de julio. En el inmueble, los efectivos secuestraron un trozo compacto de marihuana de aproximadamente medio kilogramo, varios envoltorios con cocaína fraccionada y lista para la venta, una balanza digital, teléfonos celulares, dinero en efectivo y recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento de la droga.

Un dato que terminó de confirmar el funcionamiento del lugar como punto de comercialización fue que, mientras se desarrollaba el allanamiento, varias personas llegaron hasta la vivienda con la intención de comprar estupefacientes y fueron identificadas por los efectivos.

Como resultado del procedimiento fue aprehendido un hombre de 30 años. Tras prestar declaración indagatoria, la Justicia dispuso su detención por el delito de comercialización de estupefacientes, previsto en el artículo 5°, inciso C, de la Ley 23.737.

La causa fue llevada adelante por la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Junín, con intervención de la Unidad Especializada de Estupefacientes, la UFI N° 4 y el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial Junín.

El procedimiento vuelve a poner sobre la mesa una realidad que preocupa cada vez más en la ciudad. El crecimiento de las investigaciones por narcomenudeo y la aparición de nuevos puntos de venta en distintos sectores de Junín reflejan el avance de una problemática que impacta directamente en la seguridad cotidiana de los barrios y que, en muchos casos, solo logra ser desarticulada gracias a las denuncias de los propios vecinos.