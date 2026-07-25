Reclaman que el Municipio exhiba el expediente del pedido de traspaso de las viviendas de La Celeste

El concejal Fernando Burgos solicitó al Departamento Ejecutivo que informe públicamente el número de expediente, la fecha de presentación de la nota, las actuaciones administrativas realizadas y toda la documentación vinculada al supuesto pedido elevado a la Provincia de Buenos Aires para la terminación o el traspaso de las 25 viviendas del barrio La Celeste.

"Si realmente existe una gestión formal para destrabar esta situación, queremos conocerla y acompañarla. No hay lugar para mezquindades cuando se trata de que 25 familias puedan acceder a su vivienda", sostuvo Burgos.

En ese sentido, el edil señaló que "es importante que el Municipio haga pública toda la información: el expediente, la fecha de presentación, el texto completo de la nota enviada, las respuestas recibidas —si las hubiera— y todas las actuaciones realizadas. La transparencia también implica mostrar las gestiones que se dicen haber llevado adelante".

Burgos agregó que "si el objetivo es lograr que esas viviendas finalmente se terminen o que puedan ser transferidas para su ejecución, van a encontrar nuestra predisposición para acompañar todas las iniciativas que sean necesarias. Pero para eso es indispensable conocer cuáles fueron las gestiones concretas realizadas hasta el momento".

Finalmente, manifestó: "Esperamos que el Ejecutivo remita toda la documentación correspondiente para que el Concejo Deliberante pueda analizarla y, si corresponde, respaldar institucionalmente el reclamo. Lo que no puede ocurrir es que anuncios de esta importancia queden únicamente en declaraciones periodísticas, sin que los vecinos tengan acceso a la información que permita conocer el estado real de las gestiones".