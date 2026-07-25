Vacaciones de invierno con muy baja ocupación en Junín: la Laguna de Gómez apenas alcanza el 20% de reservas

El comienzo de las vacaciones de invierno dejó un escenario muy por debajo de las expectativas para el turismo en Junín. En el Parque Natural Laguna de Gómez, uno de los principales destinos recreativos de la ciudad, la ocupación apenas ronda el 20% y los propietarios de alojamientos advierten que la temporada está siendo una de las más flojas de los últimos años.

En diálogo con Grupo La Verdad, Mario Novarese, propietario de viviendas de alquiler en la Laguna de Gómez, describió un panorama desalentador. "La actividad viene muy floja, como en casi todo el país. Hay muy poca demanda y solo un 20% de reservas. De las siete casas que tengo en alquiler, solamente se alquilaron dos", afirmó.

El prestador señaló además que las consultas telefónicas disminuyeron considerablemente y que las condiciones climáticas tampoco favorecieron la llegada de visitantes. "Estamos recibiendo muy pocas llamadas y el clima tampoco ayuda para que la situación mejore", sostuvo.

Novarese consideró que la crisis económica y la pérdida del poder adquisitivo son los principales factores que explican la caída del turismo interno. En ese sentido, también mencionó que el Mundial de Fútbol influyó en las decisiones de consumo de muchas familias. "Mucha gente priorizó comprarse un televisor nuevo antes que viajar, y la situación económica compleja no contribuye para nada", expresó.

Como ejemplo, recordó que durante el último feriado largo de cuatro días apenas logró alquilar una vivienda. "En otros años, para esta fecha ya tenía todas las casas reservadas con bastante anticipación", comparó.

El empresario remarcó que el mejor momento para la actividad fue antes de la pandemia y que, posteriormente, el sector enfrentó una sucesión de dificultades. "Después llegó la pandemia y más tarde la sequía afectó a la Laguna de Gómez. Ahora la pesca del pejerrey se está recuperando, pero la situación económica del país sigue impidiendo una verdadera reactivación", explicó.

Finalmente, Novarese sostuvo que la baja ocupación no es un fenómeno exclusivo de Junín. "Este panorama se repite en casi todo el país. En destinos tradicionales como Mar del Plata y Córdoba también hablan de muy poca demanda y baja ocupación. Nosotros no somos la excepción", indicó.

De cara a la segunda semana del receso, las expectativas siguen siendo moderadas. "Tengo algunas reservas, pero solamente para dos de las siete casas", concluyó, reflejando la incertidumbre que atraviesa el sector turístico local durante estas vacaciones de invierno.