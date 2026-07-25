Mazzutti: “Petrecca y Fiorini perdieron una gran oportunidad de defender a más de 2000 familias de nuestra ciudad"

La confirmación oficial de la subasta del predio del programa Procrear en Junín reavivó la polémica en el distrito. La decisión del Gobierno nacional de poner a la venta el terreno de más de 21 mil metros cuadrados y las 149 viviendas que quedaron a medio construir generó fuertes cuestionamientos desde distintos sectores políticos.

En ese marco, el director provincial de la Jefatura de Asesores, Lautaro Mazzutti, apuntó contra el intendente Juan Fiorini y el senador provincial Pablo Petrecca por no manifestarse en defensa de la continuidad del proyecto habitacional.

"Petrecca y Fiorini perdieron una gran oportunidad de defender a más de 2.000 familias de nuestra ciudad", sostuvo Mazzutti, y agregó: "Es inexplicable la pasividad de Petrecca y de Fiorini ante la cruel decisión de llevar a subasta el predio destinado para el Procrear".

El funcionario provincial remarcó que la medida implica que "más de 2.000 familias están perdiendo la posibilidad de acceder a una vivienda con un precio y un financiamiento muy accesibles. En este contexto económico, esto adquiere todavía una importancia mayor".

Además, cuestionó la postura del gobierno municipal frente a la decisión adoptada por la administración nacional. "No me sorprende la actitud de los que gobiernan el municipio. Siempre que tuvieron que salir a defender los intereses de los juninenses se escondieron y trataron de confundir a los vecinos", afirmó.

Por último, Mazzutti vinculó el accionar del Ejecutivo local con el Gobierno nacional y sostuvo que "esto deja al descubierto la alianza y complicidad entre el Gobierno Nacional y Petrecca. Está claro de qué lado están".

La decisión de avanzar con la subasta del predio donde se desarrollaba el Procrear en Junín abrió un nuevo foco de discusión política, con críticas centradas en el futuro de las 149 viviendas inconclusas y en el impacto que la medida tendrá sobre las familias que esperaban acceder a una solución habitacional.