La inseguridad no da tregua en Junín: una comerciante denunció un nuevo intento de robo y asegura que "todas las madrugadas pasa alguien"

La inseguridad sigue golpeando a los comerciantes de Junín. Según informó el portal Junín24, una panadera volvió a denunciar un nuevo intento de robo en su local y aseguró que la situación ya se volvió insostenible. "No hay una noche que no tenga gente en mi panadería", afirmó la mujer, cansada de los reiterados episodios delictivos.

La comerciante explicó que los movimientos sospechosos se repiten con frecuencia y casi siempre durante la madrugada. A pesar de haber instalado un sistema de alarma y cámaras de seguridad, siente que las medidas preventivas ya no alcanzan para frenar a los delincuentes.

El episodio más reciente ocurrió el 25 de julio, alrededor de las 5 de la mañana, y quedó registrado por las cámaras del comercio. En las imágenes se observa cómo dos hombres llegan en una motocicleta. Tras descender, uno de ellos se dirige hasta el frente del local e intenta forzar una abertura para ingresar, mientras un cómplice permanece vigilando la calle y actúa como "campana".

Al no poder acceder al interior del negocio, ambos desisten del intento y escapan rápidamente. Incluso, en el registro de audio se escucha a uno de los delincuentes decir: "Está re cerrado", antes de retirarse del lugar.

No es la primera vez que la comerciante resulta víctima de la inseguridad. Ya sufrió al menos tres robos en su panadería, algunos de ellos difundidos oportunamente por medios locales, y asegura que la sensación de impotencia crece con cada nuevo episodio.

"Estamos atados de pies y manos", resumió al describir el difícil momento que atraviesa. Mientras espera que las investigaciones permitan identificar a los responsables de los hechos ya consumados, teme que los intentos continúen repitiéndose y que la próxima vez los delincuentes logren concretar el robo.