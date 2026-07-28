El Frente Renovador Junín lamenta que el Municipio elimine el nombre de Mario Meoni de la Feria del Libro

Desde el Frente Renovador Junín expresamos nuestro profundo rechazo y preocupación por la decisión del Gobierno Municipal de comunicar una nueva edición de la Feria del Libro anunciando como sede simplemente el "SUM UNNOBA", omitiendo deliberadamente que ese espacio lleva el nombre de Mario Meoni.

No se trata de un detalle menor. Los nombres de los espacios públicos y de las instituciones forman parte de la memoria colectiva de una comunidad y merecen ser respetados. Invisibilizar el nombre de Mario Meoni implica desconocer una parte importante de la historia reciente de Junín.

Además, resulta aún más llamativo porque fue precisamente Mario Meoni, durante su gestión como intendente, quien impulsó e instauró la Feria del Libro como una política cultural permanente, acercando la literatura, los escritores y las actividades culturales a miles de vecinos y vecinas de nuestra ciudad.

Las diferencias políticas nunca pueden justificar el intento de borrar el legado de quienes hicieron aportes trascendentes al desarrollo de Junín. La cultura debe ser un espacio de encuentro, de reconocimiento y de construcción colectiva, no un ámbito donde se reescriba la historia según la conveniencia del gobierno de turno.

Por eso solicitamos al Municipio que rectifique esta omisión y que, en todas las comunicaciones oficiales, respete la denominación del SUM "Mario Meoni" y reconozca el aporte de quien creó una de las políticas culturales más importantes que tiene nuestra ciudad.

Honrar la historia de Junín es honrar a quienes trabajaron para hacerla crecer. La memoria no puede ser selectiva ni estar condicionada por las diferencias políticas.