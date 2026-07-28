Junín será parte de un nuevo corredor de transporte que garantiza la Provincia

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó la puesta en funcionamiento de un nuevo corredor de transporte público de pasajeros que incluirá a Junín y buscará garantizar la conectividad entre distintos municipios del noroeste bonaerense.

La medida fue oficializada por el Ministerio de Transporte, encabezado por Martín Marinucci, mediante la firma de los convenios que autorizan la explotación de las líneas provinciales 248 C y 351, además de asegurar la continuidad del servicio de la línea 228 D en el norte de la provincia.

En el caso de Junín, la ciudad formará parte del recorrido de la línea 351, que unirá General Pinto, Lincoln y General Villegas, atravesando también Chacabuco. De esta manera, el distrito quedará integrado a un corredor estratégico que busca garantizar la prestación del servicio de pasajeros entre diferentes localidades del interior bonaerense.

Desde la cartera de Transporte señalaron que la iniciativa apunta a brindar previsibilidad a los usuarios y asegurar un servicio fundamental para quienes utilizan el transporte público para estudiar, trabajar, acceder a la atención médica o realizar distintos trámites y actividades cotidianas.

Durante el acto de firma de los convenios, el ministro Martín Marinucci destacó la importancia de sostener este tipo de servicios para el interior provincial. "Garantizar el transporte público es garantizar el acceso de los vecinos a la educación, la salud, el trabajo y a todas las actividades de la vida cotidiana. La conectividad es una herramienta de integración y de igualdad de oportunidades", sostuvo.

Con esta incorporación, Junín refuerza su rol como uno de los principales nodos de conectividad del noroeste bonaerense, al quedar incluido en un corredor que permitirá mantener y fortalecer los vínculos de transporte con otros distritos de la región.