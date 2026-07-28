Basural crónico en el Parque Industrial: vecinos denuncian años de inacción municipal y reclaman medidas definitivas

Los vecinos de la zona del Parque Industrial volvieron a alzar la voz por una problemática que, aseguran, se arrastra desde hace casi veinte años sin que exista una solución de fondo. El basural a cielo abierto ubicado en la intersección de Félix de Azara y la traza que cruza la avenida Alvear continúa creciendo y, según denuncian, la respuesta del Municipio sigue siendo insuficiente.

El reclamo, que fue difundido por Junín24, pone el foco no solo en quienes arrojan residuos de manera clandestina, sino también en la falta de una política sostenida por parte del gobierno municipal para evitar que el lugar vuelva a convertirse, una y otra vez, en un enorme depósito de basura.

De acuerdo con el testimonio de los vecinos publicado por Junín24, las presentaciones ante el Municipio se repitieron durante años, pero las respuestas se limitaron a operativos de limpieza esporádicos que, con el paso del tiempo, demostraron no resolver el problema. A las pocas semanas o meses de retirar los residuos, el predio vuelve a llenarse de desperdicios.

"Es cierto y obviamente responsabilizamos a quienes van y tiran la basura con total desparpajo, pero también es cierto que mientras alguna autoridad responsable no haga nada, esto va a seguir sucediendo. No pueden desentenderse del control ambiental que les corresponde", expresaron los frentistas al citado medio.

Los habitantes del sector sostienen que el Municipio debe asumir un rol mucho más activo en la prevención. Consideran que ya no alcanza con limpiar el predio de manera periódica y reclaman la instalación de cámaras de seguridad, mayores controles y sanciones efectivas para quienes utilizan el espacio público como basural clandestino.

Para las familias, la ausencia de controles municipales termina favoreciendo que la situación se repita de manera permanente, con el consecuente impacto ambiental, sanitario y visual para quienes viven en las inmediaciones del Parque Industrial.

Además, señalaron que recientemente volvieron a presentar un reclamo formal ante el Ejecutivo local y esperan una respuesta concreta que vaya más allá de una nueva limpieza del lugar.

Mientras tanto, advierten que el deterioro continúa y que, si el Municipio no implementa medidas permanentes para erradicar el basural, evaluarán avanzar por la vía judicial con el objetivo de resguardar la salud pública, el ambiente y la calidad de vida de los vecinos de la zona.