Sarmiento reaccionó tarde, cayó ante Banfield y sigue complicado en la lucha por la permanencia

Sarmiento de Junín sufrió una derrota que puede pesar en la pelea por la permanencia al caer 3 a 2 frente a Banfield en el estadio Florencio Sola, por la segunda fecha del Torneo Clausura. El conjunto dirigido por Javier Sanguinetti reaccionó en los minutos finales, pero el esfuerzo no alcanzó para evitar una caída en un duelo directo por mantenerse en la máxima categoría.

Tras un primer tiempo de pocas emociones, el partido cambió por completo en el complemento. A los ocho minutos, un error de la defensa del Verde fue aprovechado por Tiziano Perrotta para abrir el marcador. Ese gol le dio confianza al Taladro, que pasó a dominar el desarrollo y amplió la ventaja con otro tanto del propio Perrotta, la gran figura de la noche.

Cuando restaban apenas diez minutos para el final, Bruno Sepúlveda marcó el 3 a 0 y parecía sentenciar definitivamente el encuentro. Sin embargo, Banfield se relajó y Sarmiento encontró una reacción inesperada.

A los 38 minutos, un error defensivo de Facundo Sanguinetti permitió el primer descuento del conjunto juninense. Apenas tres minutos más tarde, otra desatención en el fondo local dejó a Sarmiento a un solo gol del empate, generando incertidumbre en el cierre del partido.

Pese al envión anímico y a la presión de los últimos minutos, el Verde no logró concretar la igualdad y regresó a Junín con las manos vacías.

La victoria le permitió a Banfield estirar a ocho puntos la diferencia sobre Sarmiento en la tabla de los promedios, un dato que incrementa la preocupación del conjunto juninense en la lucha por conservar la categoría.