Un doble paro amenaza el regreso a clases en la provincia: auxiliares y un sector docente convocan a medidas de fuerza

El regreso a las aulas después del receso invernal podría comenzar con dificultades en distintos establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires. Para el lunes 3 de agosto coinciden dos medidas de fuerza: el paro convocado por la Asociación de Maestros Bonaerenses (AMB) y una huelga nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que nuclea a gran parte del personal auxiliar de las escuelas.

La combinación de ambas protestas genera incertidumbre sobre el normal desarrollo de las clases, ya que la ausencia de auxiliares puede impedir la apertura de los establecimientos por cuestiones de higiene, limpieza y seguridad.

Según informó Infocielo, ATE definió un paro nacional con movilización bajo la consigna de reclamar una recomposición salarial y denunciar el "vaciamiento del Estado". La protesta tendrá como principal escenario el Ministerio de Economía de la Nación y fue programada para coincidir con el reinicio de las clases en varios distritos del país.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó la política salarial del Gobierno nacional y sostuvo que "los salarios de los estatales tendrían que ser más del doble de lo que son ahora". Además, afirmó que las paritarias quedaron por debajo de la inflación y denunció un fuerte deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

Desde el gremio señalaron que, durante 2026, los aumentos salariales acumulados en la Administración Pública Nacional alcanzaron el 12,9% hasta junio, mientras que la inflación en el mismo período fue del 16,9%. También sostuvieron que, desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, el poder adquisitivo de los empleados públicos cayó un 45%, mientras que los servicios públicos registraron un incremento acumulado del 919%.

En paralelo, la Asociación de Maestros Bonaerenses mantiene el paro previsto para el 3 y 4 de agosto en reclamo de mejoras salariales para los docentes, por lo que el comienzo del segundo tramo del ciclo lectivo podría desarrollarse con un alto nivel de adhesión a las medidas de fuerza en distintos distritos bonaerenses.

A este escenario también podría sumarse la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que analiza acompañar la movilización convocada por ATE.

Además, ATE ya anunció una nueva Jornada Nacional de Lucha para el 7 de agosto, en el marco de la tradicional marcha de San Cayetano por "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo", anticipando que el conflicto con el Gobierno nacional continuará durante las próximas semanas.