Cerca de diez motos robadas en un fin de semana: aumenta la preocupación por la inseguridad en Junín

La inseguridad volvió a quedar en el centro de la escena en Junín tras un fin de semana marcado por una ola de robos de motocicletas en distintos puntos de la ciudad. En apenas 48 horas, cerca de diez vecinos denunciaron haber sido víctimas del mismo delito, una situación que alimenta la preocupación por el crecimiento de este tipo de hechos y por la falta de respuestas frente a una modalidad que se repite.

Cada robo deja una historia distinta, aunque con un mismo denominador común: la impotencia. Para muchas familias, la moto representa el único medio para ir a trabajar, llevar a los hijos a la escuela o realizar las tareas cotidianas. Perderla implica un fuerte golpe económico y una complicación inmediata para la vida diaria.

Ante la escasa expectativa de recuperar los vehículos por las vías habituales, los damnificados recurren a sus propios medios. Salen a recorrer los barrios, revisan cámaras de seguridad particulares, difunden fotografías en redes sociales y piden colaboración a los vecinos. Algunos incluso llegan a ofrecer recompensas, exponiéndose luego a intentos de estafa por parte de personas que brindan información falsa.

Una seguidilla que encendió las alarmas

Según un relevamiento realizado por Junin24, durante el último fin de semana fueron robadas al menos diez motocicletas en distintos sectores de la ciudad. De acuerdo con la información publicada por ese medio, los hechos ocurrieron en calle Palacios, donde fue sustraída una Keller 110; en la esquina de Dulbecco y Roque Sáenz Peña, donde delincuentes se llevaron una Yamaha YBR; en Villa del Parque, de donde robaron una Honda Wave; en el barrio Foetra, donde desapareció una Yamaha XTZ; en Brasil al 150, con el robo de una Zanella ZB; en Pellegrini al 600, donde fue sustraída una Honda Tornado; en Remedios de Escalada de San Martín, donde robaron otra Keller; y en la intersección de Alemania y Solanas, donde fue robada una Motomel Blitz. Además, una Keller pudo ser recuperada tras una persecución policial.

La cantidad de episodios registrados en tan poco tiempo vuelve a instalar un interrogante entre los vecinos: ¿qué ocurre con las motos robadas? Mientras algunos sospechan que son desarmadas para comercializar sus autopartes, otros creen que son trasladadas rápidamente fuera de la ciudad para dificultar su recuperación.

Una problemática que se profundiza

Más allá de las investigaciones que puedan llevar adelante las fuerzas de seguridad y la Justicia, lo ocurrido durante el fin de semana refleja una preocupación creciente entre los vecinos de Junín. La reiteración de robos en distintos barrios, con características similares y en un corto lapso, alimenta la sensación de inseguridad y la percepción de que este tipo de delitos continúa ganando terreno.

Las víctimas, mientras tanto, siguen apelando a la solidaridad de la comunidad y a la difusión en redes sociales con la esperanza de volver a encontrar un vehículo que, en la mayoría de los casos, representa años de esfuerzo y una herramienta indispensable para su vida cotidiana.