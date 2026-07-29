La CGT Regional Junín rechazó la subasta de las 149 viviendas del Procrear y pidió que sean adjudicadas a las familias inscriptas

La CGT Regional Junín expresó su rechazo a la decisión del Gobierno nacional de avanzar con la subasta de las 149 viviendas del desarrollo urbanístico Procrear de la ciudad y reclamó que las unidades habitacionales sean terminadas y adjudicadas a las familias inscriptas, respetando el espíritu con el que fue creado el programa.

A través de un comunicado, la central sindical sostuvo que las viviendas fueron concebidas como una política pública destinada a facilitar el acceso a la casa propia para trabajadores y trabajadoras, y consideró que su venta mediante una subasta "desvirtúa el verdadero objetivo para el que fueron construidas".

"La vivienda es un derecho, no una mercancía. El Estado debe proteger ese derecho y no promover mecanismos que favorezcan la especulación por sobre las necesidades de la comunidad", expresó la CGT.

En ese sentido, la organización respaldó todas las iniciativas orientadas a impedir la subasta del predio y reclamó que las obras pendientes sean finalizadas para que, una vez concluidas, las viviendas sean adjudicadas a través del correspondiente sorteo entre las familias que oportunamente se inscribieron en el programa Procrear.

Además, la CGT instó al Gobierno nacional a revisar la medida y convocó al Municipio de Junín a asumir "un rol activo" en defensa de los intereses de la ciudad, realizando las gestiones institucionales necesarias para evitar que el proyecto habitacional termine convertido en "un negocio inmobiliario".

Desde la central obrera también remarcaron que las organizaciones sindicales tienen la responsabilidad de defender no solo el empleo, sino también las condiciones de vida de los trabajadores, entre las que ubicaron el acceso a una vivienda digna como un derecho fundamental.

El comunicado concluye con un mensaje contundente: "Las 149 viviendas deben cumplir el destino para el que fueron construidas: ser el hogar de 149 familias de Junín", acompañado por las consignas: "No a la subasta. Sí a la finalización de las viviendas. Sí al sorteo entre las familias inscriptas."