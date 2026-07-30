Aumento confirmado para jubilados: así queda la mínima con bono en agosto 2026

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) recibirán en agosto de 2026 una nueva actualización mensual de sus haberes.

Este porcentaje está determinado por la inflación de junio informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Aumento confirmado para jubilados: cómo queda la mínima con bono en agosto 2026

El aumento confirmado para jubilados en agosto de 2026 es de 1,89%. Ese porcentaje se aplica sobre los haberes previsionales y surge de la movilidad mensual que toma como referencia el último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con esta actualización, la jubilación mínima queda en $419.775,92. Ese monto corresponde al haber básico de agosto para los beneficiarios que se ubican en el tramo más bajo del sistema previsional.

A ese monto se le suma el bono extraordinario previsional del $70.000 destinado a los jubilados y pensionados de menores ingresos. De esta forma, quienes cobren la jubilación mínima y accedan a este refuerzo alcanzarán los $489.775,92.

El bono de $70.000 no modifica el haber mensual de base, sino que se paga como un adicional. Por esta razón, el aumento por movilidad no se calcula sobre el total integrado por el haber y el refuerzo sino sobre la jubilación.

Las asignaciones de ANSeS también tienen un aumento en agosto de 2026. Esta actualización alcanza la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, las asignaciones familiares de SUAF y las prestaciones por hijo con discapacidad.

La AUH pasará de $148.049 a $150.847,13 en agosto de 2026. Como todos los meses, ANSeS paga de forma directa el 80% de la prestación y retiene el 20% restante hasta que el titular presente la Libreta AUH acreditando los controles sanitarios, el calendario de vacunación y la asistencia escolar del niño.

Entonces, el pago será de $120.689,52, mientras que $30.172,38 quedarán retenidos para liquidarlos más adelante.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: cuándo cobro en agosto de 2026

DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto

DNI terminados en 1: martes 11 de agosto

DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto

DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto

DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto

DNI terminados en 5: martes 18 de agosto

DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto

DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto

DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto

DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: cuándo cobro en agosto de 2026