Ismael Canaparo presenta “Retazos” en la Feria del Libro

Son “retazos” de momentos, personajes y lugares pasados, retratados por la pluma mágica y única de un periodista de estirpe: Ismael Canaparo. Que se adentra de esta manera en su segunda aventura literaria: su nuevo libro saldrá a la luz el próximo sábado 1 de agosto, a las 13.30, en la Feria del Libro.

Tras su primera maravillosa producción “Habilidosamente intacto”, el volumen que junto a Ricardo Tamburini le dedicó a Horacio “Taqueta” Barrionuevo, ahora Canaparo pone toda su capacidad en recrear mundos juninenses que intenta salvar del olvido.

Así, a través de capítulos que van ejerciendo un poder hipnótico sobre el lector, pinta semblanzas de personajes inolvidables que forman parte de la historia local, recrea momentos inmortales, realza sitios emblemáticos… y todo entremezclado con fuertes sentimientos desplegados a través de una pluma única.

“Desovillando pasiones”, “Palabras que laten”, “Los que hicieron que algo sucediera”, “Gime, bandoneón”, “Geografía urbana”, “Nombre de honor”, entre otros, son los nombres de los capítulos que irán seduciendo al lector. De parte de un autor que no se considera escritor, sino que se trata de un periodista de pura cepa con hilos literarios.

“Retazos”, una edición de Tres Lagunas, contempla un abanico muy amplio: desde nostalgias por los trenes que ya no están, hasta el recuerdo de músicos como Tito Pette, Omar Decarre, Arturo Viora; la presencia de periodistas; de qué se trata la juninidad; dónde están las “esquinas” de la ciudad, Zitarrosa, Aute y Serrat. Y muchísimo más en un viaje por páginas que prometen ser inolvidables.

Además, para acto de presentación de este nuevo libro de Ismael Canaparo, habrá sorpresas. Será el sábado 1 de agosto, a las 13.30, en la Feria del Libro, que se desarrollará en el SUM “Mario Meoni” de la UNNOBA, ubicado en Jorge Newbery e Italia.

UN ADELANTO DEL LIBRO

La juninidad empieza por casa

Por: Ismael Canaparo. (Correspondiente al libro “Retazos”)

Los diccionarios, en general, ignoran el término “juninense”. El Enciclopédico Planeta y el Kapelusz de la lengua española le dedican una escueta e incompleta definición a esa palabra: “Del Departamento de Junín (Perú)”. En el resto de las obras consultadas no aparece ese esbozo. Hasta el momento, tampoco los juninenses se han preocupado demasiado por analizar el origen de dicha palabra, vinculada evidentemente con la realidad peruana.

Creemos tener nuestro propio perfil. La idea es la de trabajar sobre los rasgos que nos caracterizan, definir los ingredientes que se utilizarían para “hacer” un juninense, discutiendo sobre la vigencia de la juninidad.

En rigor, mi idea es antigua. Además de las preguntas por la identidad del habitante de Junín que subyacen en varias obras de los poetas Mataco Saborido o Luis B. Negreti, sería interesante la realización de un encuentro donde la comunidad local intercambiara sus opiniones sobre la juninidad. El debate podría poner el acento alrededor de tres cuestiones básicas: “El juninense y la amistad”, “El juninense y las pasiones” y “El juninense y el deporte”.

Nadie lo duda. Junín es hoy una institución francamente monstruosa, inmensa, grande, donde todos somos extraños y donde primero se desconfía. Me parece que un primer paso sería rastrear la identidad por los barrios, verdadero pulmón de una ciudad en constante crecimiento. Es allí donde habría que empezar.