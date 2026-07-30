Allanamientos por estafas vinculadas a la UP 16: un detenido, dos aprehendidos y un imputado

Una investigación por una serie de estafas telefónicas permitió desarticular una maniobra que, según la pesquisa, era organizada desde la Unidad Penal N° 16 de Junín. Como resultado de allanamientos realizados en la cárcel y en la ciudad de Pergamino, un hombre fue detenido, dos personas fueron aprehendidas y otra quedó imputada en la causa.

El caso comenzó a partir de la denuncia de un comerciante de 52 años, quien relató que fue contactado por un hombre que se hizo pasar por el presidente de un club de Vedia para concretar la compra de distintos electrodomésticos. Tras acordar la operación, el supuesto comprador solicitó que la mercadería fuera enviada mediante un servicio de transporte.

Sin embargo, una vez que un fletero retiró los productos del comercio, el denunciante recibió nuevas llamadas en las que le exigían una suma de dinero para recuperar los bienes, advirtiéndole que había sido víctima de una maniobra fraudulenta.

A partir de la denuncia, personal de la SUBDDI Leandro N. Alem llevó adelante una investigación que incluyó tareas de inteligencia y el análisis de intervenciones telefónicas autorizadas por la Justicia. Las pesquisas permitieron establecer la presunta participación de personas que operaban desde la Unidad Penal 16 de Junín mediante engaños telefónicos.

Además, los investigadores determinaron que en Pergamino existía una estructura encargada de recibir, ocultar y comercializar los elementos obtenidos mediante las estafas, las cuales se habrían cometido en distintas localidades de la región.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó tres allanamientos que fueron ejecutados en conjunto por efectivos de la SUBDDI Leandro N. Alem y la DDI Pergamino. Durante los procedimientos se secuestraron tres teléfonos celulares y seis latas de pintura, además de otros elementos de interés para la causa.

Como resultado de los operativos, un hombre quedó detenido, otras dos personas fueron aprehendidas y un cuarto involucrado fue imputado por el delito de estafa, mientras la investigación continúa para determinar si existen más personas vinculadas a la organización.