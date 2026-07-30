Alerta por tormentas fuertes en Junín y la región: advierten por ráfagas, granizo y abundante caída de agua

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por tormentas para Junín y gran parte de la región, donde durante las próximas horas podrían registrarse fenómenos de variada intensidad, algunos de ellos fuertes o localmente severos.

Según el organismo, las tormentas podrán estar acompañadas por fuertes ráfagas de viento, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y abundante precipitación en cortos períodos de tiempo.

Además, se esperan valores de lluvia acumulada de entre 30 y 50 milímetros, aunque en algunos sectores esos registros podrían ser superados de manera puntual.

Ante este panorama, se recomienda a la población extremar las medidas de prevención y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Recomendaciones para prevenir riesgos

Evitá salir de tu casa mientras dure el alerta.

No saques la basura y mantené limpios desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.

Cerrá puertas y ventanas y mantenete alejado de ellas durante la tormenta.

Retirá o asegurá los objetos que puedan ser arrastrados por las fuertes ráfagas de viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio de inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

Las autoridades aconsejan seguir la evolución del pronóstico y atender las indicaciones de los organismos de emergencia mientras permanezca vigente el alerta.