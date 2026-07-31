Cuenta DNI: todos los descuentos y promociones de agosto 2026

La billetera digital de Banco Provincia vuelve a ofrecer una descuentos en comercios de cercanía, ferias y mercados, garrafas, gastronomía y cuotas sin interés, entre los principales beneficios del mes.
Entre las principales novedades, la promoción de gastronomía vuelve a concentrarse en los fines de semana y contará con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.
En tanto, el beneficio para locales gastronómicos de YPF Full continuará vigente los sábados y domingos, también con un tope de reintegro de $8.000. Además, se mantienen los descuentos en comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses, garrafas y marcas destacadas.
Todas las promos de Cuenta DNI en agosto
Comercios de cercanía -incluye carnes, pesados y pollos-: 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana y persona. Se alcanza con consumos de $30.000.
Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y persona, que se alcanza con compras de $15.000.
Garrafas: 40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes y persona. Se alcanza con consumos de $45.000.
Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con compras de $15.000.
Gastronomía: 25% de descuento todos los sábados y domingos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000.
YPF Full (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000. No aplica para la compra de combustibles.
Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes y persona, que se alcanza con consumos de $50.000.
Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.
Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.
Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI: hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, para compras realizadas mediante QR desde la aplicación.
¿Cuáles son y dónde aprovechar los descuentos en supermercados?
Según lo informado por las autoridades del BAPRO, las ofertas que podrán aprovecharse son los siguientes:
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Día: 10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro.
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Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de reintegro de $6.000 por semana y por cuenta. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000. Participan 5mentarios, Autoservicio Don Luis, La Amistad, Sabor Criollo y Supermercados Chacabuco (Casa Central y Juan XXIII).
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Nini Mayorista: 15% de descuento los martes, con tope de reintegro de $20.000 por día y por persona, abonando en las sucursales de la cadena.
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Carrefour: 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. La promoción alcanza a Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express, con devolución en el acto.
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La Anónima: 10% de descuento los miércoles, con tope de reintegro de $5.000 por semana. Se requiere una compra mínima de $25.000 semanales por persona.
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Josimar: 10% de descuento los miércoles, con tope de reintegro de $6.000 por semana.
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Toledo: 15% de descuento los martes, sin tope de reintegro. La devolución se realiza mediante reintegro dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra.
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Chango Más: 20% de descuento los jueves, sin tope de reintegro y con devolución en el acto.