Feria del Libro de Junín: todas las actividades previstas para este viernes

La 22° Feria del Libro de Junín continuará este viernes 31 con una agenda que se extenderá desde las 11 hasta las 20 horas, con propuestas distribuidas en los distintos espacios del predio y dirigidas a públicos de todas las edades.

La jornada comenzará a las 11 con el taller de historietas "De la imaginación al papel", destinado a las infancias y coordinado por Liliana Romero en el Auditorio El Aleph.

A las 11:30 habrá dos actividades en simultáneo: la charla "Yupanqui: de Agustín Roca al mundo", a cargo de Leonor Palma, en la Sala El Minotauro; y la presentación del libro "Inclusión y Discapacidad: Cómo construir lactancias accesibles", de Jimena Introcaso Irazabal, en la Sala de los Espejos.

Al mediodía continuará la programación con la presentación de "Corazón Guerrero", de Miguel Ángel García Oroza, mientras que a las 13 se desarrollará la charla-taller "Los desafíos de aprender a leer en tiempos de pantallas", a cargo de la licenciada Valeria Manila.

Desde las 14 habrá múltiples propuestas simultáneas: la experiencia de libro expandido en lápiz 3D "Soy Parche", el taller sobre inteligencia artificial aplicada a la enseñanza de las matemáticas organizado por Matific, la presentación del libro "Cartas a Esteban" de Ana María Cardoso y una charla sobre compostaje en instituciones educativas impulsada por Ambiente Junín.

La tarde continuará con talleres de literatura infantil, narraciones para chicos, conversatorios sobre identidad de género, espectáculos de narración oral y varias presentaciones editoriales.

Borges, uno de los grandes protagonistas

Uno de los ejes de la jornada estará dedicado a la figura de Jorge Luis Borges. A las 16:30, la escritora Gabriela Borrelli Azara brindará la charla "Borges, la mentira y el amor" en el Auditorio El Aleph.

En simultáneo, Roberto Torres ofrecerá la conferencia "La Muralla de Adriano Criolla: Junín en el universo de Borges" en el Aula Asterión.

Más tarde, a las 17, el actor Matías Torres presentará el espectáculo teatral itinerante "Volver a Junín – Un viaje de Borges a la ciudad que imaginó toda su vida", que recorrerá distintos sectores del predio ferial.

Libros, historia y economía

Durante la tarde también se presentarán los libros "Volver a Malvinas", de Rodrigo Andrés Alonso; "La rebelión de los mandriles", de Nicolás Papalia; "Telaraña", de Juan Pablo de Luca; "Odres Nuevos", de Daniel Cabrera; "Recuerdo", de Jorge Gabriel Olarte; "Carucha", de Ernesto Portalet; y "Memorias de Doyle Sketch", de Nicolás Gabriel Cáceres.

Uno de los encuentros más esperados será el diálogo "La economía que viene", protagonizado por el economista Santiago Bulat, que comenzará a las 19 en el Auditorio El Aleph con la presentación de Fundación OSDE.

La programación continuará a las 19:30 con la presentación de "Confluencia: Junín-Chacabuco", junto a las autoras Laura Hoyo y Juliana Chacón, y finalizará a las 20 con el espectáculo musical de Virginia Domínguez en la Sala El Minotauro.

Cronograma 2° jornada de la Feria del Libro

VIERNES 31

11:00 . Taller de historietas: de la imaginación al papel. Actividad para infancias a cargo de Liliana Romero. Auditorio El Aleph.

11:30 . Yupanqui: de Agustín Roca al mundo. A cargo de Leonor Palma. Sala El Minotauro.

11:30 . Inclusión y Discapacidad: Cómo construir lactancias accesibles. Presentación de libros de Jimena Introcaso Irazabal. Editorial Académica Española. Sala de los Espejos.

12:30 . Corazón Guerrero. Presentación del libro de Miguel Ángel García Oroza. Editorial El Escriba. Sala de los Espejos.

13:00 . «Los desafíos de aprender a leer en tiempos de pantallas.» Qué necesitan los niños para aprender, qué puede dificultarlo, y cuándo consultar. Charla-Taller a cargo de la Lic. Valeria Manila. Sala El Minotauro.

14:00 . Libro Expandido en Lápiz 3D: Soy Parche de Adriana Commisso- Rama Negra. A cargo de Adriana Commisso y Ciudad del Conocimiento. Stand El Universo.

14:00 . Transformar la clase de matemáticas: La Inteligencia Artificial de Matific como tu mejor aliado pedagógico. A cargo de MATIFIC. Stand El Universo.

14:00 . Cartas a Esteban. Presentación de libro de Ana María Cardoso. Editorial Vitagraf. Sala de los Espejos.

14:00 . Compost en institución educativa, caso de éxito. A cargo de Ambiente Junín. Auditorio El Aleph.

14:30 .Taller: los textos poéticos en la literatura infantil. A cargo de Miriam Persiani de Santamarina. Sala El Minotauro.

15:00 . Las aventuras de Benito: entre libros, pastos, valijas y molinos. Narración y escritura en un entorno natural. Actividad para infancias a cargo de María Silvia Biancardi y María Eva Cormick. Auditorio El Aleph.

15:30 . Conversatorio sobre expresión de género y elecciones de identidad. Con la escritora Sol Bembibre presentando “Todo fue Glitter”. Coordinan UNNOBA Diversa y la Dirección de Violencia y Políticas de Género. Sala de los Espejos.

15:30 . Tres Orillas – Historias contadas, cantadas e ilustradas. A cargo de María Benigni -Leticia Fabrizio- Mailen Larrañaga. Sala El Minotauro.

16:30 . Borges, la mentira y el amor! Charla a cargo de Gabriela Borrelli Azara. Auditorio El Aleph.

16:30 . La Muralla de Adriano Criolla: Junín en el universo de Borges. Charla a cargo de Roberto Torres. Aula Asterión.

17:00 . La descomposición de las normas. Presentación de libro a cargo de Soledad Vignolo. Editorial Diotima. Sala El Minotauro.

17:00 . Volver a Junín – Un viaje de Borges a la ciudad que imaginó toda su vida. Espectáculo teatral a cargo de Matías Torres. En todo el predio de la Feria.

17:30 . Volver a Malvinas. Presentación de libro a cargo de Rodrigo Andres Alonso. Editorial de las Tres Lagunas. Sala Los Espejos.

17:30 . La rebelión de los mandriles. Presentación de libro a cargo de Nicolás Papalia. Editorial Galerna. Auditorio El Aleph.

18:00 . Telaraña. Presentación del libro de Juan Pablo de Luca. Editorial Hat Trick. Sala El Minotauro.

18:00 . Odres Nuevos. Presentación de libro a cargo de Daniel Cabrera. Editorial Lagar Vivo Publishing. Aula Asterión.

18:30 . Recuerdo. Presentación del libro de Jorge Gabriel Olarte. Editorial Punto Aparte. Auspicia: Asociación Cultural Sanmartiniana. Sala de los Espejos.

19:00 . Carucha. Presentación del libro de Ernesto Portalet. Ediciones de las Tres Lagunas. Aula Asterión.

19:00 . Memorias de Doyle Sketch. Presentación de libro de Nicolás Gabriel Cáceres. Puerco Espín editorial. Sala El Minotauro.

19:00 . La economía que viene. Diálogo con Santiago Bulat. Presenta Fundación OSDE. Auditorio El Aleph.

19:30 . Confluencia: Junín-Chacabuco. Presentación de libro.

Verano Anfibio y Enramada. Charla de las autoras, Laura Hoyo y Juliana Chacón. Modera: Erica Izquierdo. Editorial Confluencia. Sala de los Espejos.

20:00 . Espectáculo musical. Virginia Domínguez. Sala El Minotauro.