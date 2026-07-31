Política Obrera analiza hoy en Junín el escenario internacional y el avance del fascismo en América Latina

Hoy, viernes 31 de julio, la organización Política Obrera llevará a cabo en Junín una charla debate abierta al público titulada "La guerra mundial y el avance del fascismo en América Latina".

La actividad estará a cargo del dirigente Pablo Busch y se desarrollará a partir de las 17:00 horas en las instalaciones del Centro Español, ubicado en calle 12 de Octubre 122.

Geopolítica, el escenario regional y alineamientos internacionales

En el marco de su llegada a la ciudad, Busch explicó que la jornada propone un espacio de discusión para comprender el actual contexto internacional y las tendencias políticas en el continente.

Entre los puntos destacados de la exposición, el dirigente señaló que se analizará el panorama regional a la luz de hechos recientes, entre los cuales mencionó la visita del presidente de la Nación a Brasil y su abierto alineamiento político con la reelección del espacio de Jair Bolsonaro.

A su vez, el encuentro abordará el avance de posiciones de extrema derecha en América Latina, el impacto de las disputas geopolíticas globales y las consecuencias del modelo socioeconómico actual sobre la clase trabajadora.

La convocatoria es abierta a militantes, estudiantes, trabajadores y vecinos de la ciudad. Además de la disertación y el espacio de debate con los asistentes, Busch mantendrá reuniones con referentes locales y brindará entrevistas en medios de comunicación del distrito.