Tragedia en la Ruta 188: un hombre murió en un choque frontal entre Laplacette y Bayauca

Se conocieron más detalles del trágico choque frontal ocurrido en la noche del jueves sobre la Ruta Nacional 188, a la altura del kilómetro 197, entre las localidades de Laplacette y Bayauca. La víctima fatal fue identificada como Juan Luis Ochoa, de 52 años, vecino de la localidad de Roberts.

Por causas que son materia de investigación, colisionaron de frente un Fiat Cronos rojo y un Nissan Versa gris.

El Fiat Cronos era conducido por Carlos Salvador Arriola, domiciliado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien viajaba acompañado por Silvia Gallardo y Alexis Bruno Telechea Gallardo. Los tres ocupantes sufrieron lesiones de distinta consideración y fueron trasladados inconscientes al hospital público de Lincoln para recibir atención médica.

En tanto, el conductor del Nissan Versa, Juan Luis Ochoa, murió como consecuencia de la violencia del impacto.

Tras el siniestro, trabajaron en el lugar efectivos de la Policía Vial de Lincoln, Bomberos Voluntarios de Lincoln, personal del servicio de emergencias médicas y fuerzas de seguridad, quienes realizaron las tareas de rescate, preservación de la escena y asistencia a las víctimas.

Debido a la posición en que quedaron los vehículos, el tránsito sobre la Ruta Nacional 188 debió ser interrumpido en una de sus manos. El Fiat Cronos permaneció ocupando parte de la calzada, mientras peritos y socorristas desarrollaban las tareas correspondientes. La circulación fue normalizada cerca de las 3 de la madrugada de este viernes.

La investigación quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal de Lincoln, conducida por el Dr. Di Sabattini, que procura establecer la mecánica del fatal accidente.

Fuente junin24